На Львовщине организатора схемы незаконного выезда военнообязанных приговорили к 7 годам

Суд приговорил к 7 годам заключения 27-летнего львовянина, который организовал схему незаконного выезда военнообязанных за границу. Он обещал изготовить фальшивые документы о непригодности к службе за 2000 долларов, но был задержан во время получения денег.

Источник: Львовская областная прокуратура

Дословно: "Назначенное наказание - 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме этого ему запрещено 3 года занимать на государственных или коммунальных предприятиях, учреждениях или организациях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций".

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Детали: По данным следствия, в марте 2022 года мужчина разработал незаконный способ военнообязанным мужчинам выезжать за границу, в частности в Польшу.

Он обещал оформить двум мужчинам временные военно-учетные документы с фальшивой информацией о непригодности к службе.

Злоумышленник также планировал обеспечить "клиентов" медицинскими справками, которые позволили бы им выехать за границу. Стоимость услуг составляла 2000 долларов за двух человек.

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ФОТО: ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег. Расследование проводили следователи Национальной полиции во Львовской области при оперативном сопровождении СБУ.

Приговор суда вступит в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.