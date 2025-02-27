Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

На Львовщине организатора схемы незаконного выезда военнообязанных приговорили к 7 годам

Анастасия ПроцЧетверг, 27 февраля 2025, 14:54
На Львовщине организатора схемы незаконного выезда военнообязанных приговорили к 7 годам
ФОТО: ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Суд приговорил к 7 годам заключения 27-летнего львовянина, который организовал схему незаконного выезда военнообязанных за границу. Он обещал изготовить фальшивые документы о непригодности к службе за 2000 долларов, но был задержан во время получения денег.

Источник: Львовская областная прокуратура

Дословно: "Назначенное наказание - 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме этого ему запрещено 3 года занимать на государственных или коммунальных предприятиях, учреждениях или организациях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций".

Реклама:

Детали: По данным следствия, в марте 2022 года мужчина разработал незаконный способ военнообязанным мужчинам выезжать за границу, в частности в Польшу.

Он обещал оформить двум мужчинам временные военно-учетные документы с фальшивой информацией о непригодности к службе.

Злоумышленник также планировал обеспечить "клиентов" медицинскими справками, которые позволили бы им выехать за границу. Стоимость услуг составляла 2000 долларов за двух человек.

РЕКЛАМА:
 
ФОТО: ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег. Расследование проводили следователи Национальной полиции во Львовской области при оперативном сопровождении СБУ.

Приговор суда вступит в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Львовщинапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Путин расхваливает администрацию Трампа: "Первые контакты внушают надежды"
Без "Шляха": мужчины, которые едут за гуманитаркой, будут пересекать границу на общих основаниях – ГПСУ
Обладателя двух "Оскаров" актера Джина Гекмена нашли мертвым вместе с женой
У Трампа отменили более 90% грантов USAID
Минкульт приостанавливает выдачу писем содействия людям искусства для выезда за границу
Коломойский проиграл суд по обжалованию национализации Приватбанка
Все новости...
Львовщина
На Львовщине двое неизвестных ранили военного ТЦК
Мэру Дрогобыча выписали штраф за срыв мероприятий мобилизации – СМИ
На Львовщине легковушка столкнулась с маршруткой: 4 погибших
Последние новости
16:54
Бизнес самого популярного ютубера MrBeast оценивают в 5 миллиардов долларов: компания ищет инвестиций
16:52
Эрдоган поговорил с Зеленским и Лавровым о возможности турецких миротворцев в Украине
16:52
Кабмин ответил на петицию о запрете русскоязычной музыки на стримингах в Украине
16:51
Ушла в поле и не вернулась: в Тернопольской области во время сжигания травы погибла женщина
16:49
СМИ: Трамп хотел отменить визит Зеленского, но изменил решение после разговора с Макроном
16:44
фото, видеоНа Днепропетровщине группа военных помогала дезертирам бежать из армии: их разоблачили
16:43
футзалХИТ и "Аврора" побеждают, "Ураган" с "Кардиналом" играют вничью: самое интересное про тур Экстра-лиги
16:43
"Действовали слаженно и оперативно": на Харьковщине трое подростков спасли тонущего в озере мужчину
16:42
СМИ: Советник Трампа предложил пересмотреть границу с Канадой
16:40
Зеленский подписал закон о трудоустройстве людей с инвалидностью
Все новости...
Реклама:
Реклама: