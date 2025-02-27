На Львовщине организатора схемы незаконного выезда военнообязанных приговорили к 7 годам
Суд приговорил к 7 годам заключения 27-летнего львовянина, который организовал схему незаконного выезда военнообязанных за границу. Он обещал изготовить фальшивые документы о непригодности к службе за 2000 долларов, но был задержан во время получения денег.
Источник: Львовская областная прокуратура
Дословно: "Назначенное наказание - 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме этого ему запрещено 3 года занимать на государственных или коммунальных предприятиях, учреждениях или организациях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций".
Детали: По данным следствия, в марте 2022 года мужчина разработал незаконный способ военнообязанным мужчинам выезжать за границу, в частности в Польшу.
Он обещал оформить двум мужчинам временные военно-учетные документы с фальшивой информацией о непригодности к службе.
Злоумышленник также планировал обеспечить "клиентов" медицинскими справками, которые позволили бы им выехать за границу. Стоимость услуг составляла 2000 долларов за двух человек.
Правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег. Расследование проводили следователи Национальной полиции во Львовской области при оперативном сопровождении СБУ.
Приговор суда вступит в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.