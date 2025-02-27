На Дніпропетровщині група військових допомагала дезертирам тікати з армії: їх викрили

Правоохоронці у Дніпропетровській області викрили групу військовослужбовців, які за гроші допомагали дезертирувати з військового містечка та пропонували уникнути участі у бойових діях на фронті.

Джерело: поліція Дніпропетровщини у Facebook

Дослівно: "Фігуранти за грошову винагороду сприяли колегам у безперешкодному виїзді з військового містечка, проїзду через блокпости, надавали подальші інструкції, як переховуватися від органів правопорядку. Вартість таких послуг становила 1 - 2 тис. доларів. Іншим військовим пропонували за 4 тис. доларів уникнути участі у бойових діях та перевестися для проходження служби у тилові підрозділи".

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Деталі: Повідомляється, що 26 лютого оперативники Дніпропетровщини за силової підтримки спецпризначенців провели 13 обшуків за місцями мешкання підозрюваних - вилучили мобільні телефони, автомобілі, чорнові записи і документи, а також зброю і наркотики.

Правоохоронці встановили, що організував схему 38-річний чоловік, який залучив до плану підлеглих та інших пособників. Слідчі задокументували чотири факти дезертирства, до яких причетні зловмисники.

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У ході досудового слідства поліцейські визначили роль кожного співучасника кримінального правопорушення відповідно до статті 27 Кримінального кодексу України. 11 фігурантам вручили повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу за статтями щодо дезертирства та перешкоджання законній діяльності ЗСУ і інших формувань.

Також організатору схеми вручено повідомлення про підозру за статтею щодо прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди.