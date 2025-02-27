На Днепропетровщине группа военных помогала дезертирам бежать из армии: их разоблачили

Правоохранители в Днепропетровской области разоблачили группу военнослужащих, которые за деньги помогали дезертировать из военного городка и предлагали избежать участия в боевых действиях на фронте.

Источник: полиция Днепропетровщины в Facebook

Дословно: "Фигуранты за денежное вознаграждение способствовали коллегам в беспрепятственном выезде из военного городка, проезда через блокпосты, предоставляли дальнейшие инструкции, как скрываться от органов правопорядка. Стоимость таких услуг составляла 1 - 2 тыс. долларов. Другим военным предлагали за 4 тыс. долларов избежать участия в боевых действиях и перевестись для прохождения службы в тыловые подразделения".

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Детали: Сообщается, что 26 февраля оперативники Днепропетровщины при силовой поддержке спецназа провели 13 обысков по местам проживания подозреваемых - изъяли мобильные телефоны, автомобили, черновые записи и документы, а также оружие и наркотики.

Правоохранители установили, что организовал схему 38-летний мужчина, который привлек к плану подчиненных и других пособников. Следователи задокументировали четыре факта дезертирства, к которым причастны злоумышленники.

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В ходе досудебного следствия полицейские определили роль каждого соучастника уголовного преступления в соответствии со статьей 27 Уголовного кодекса Украины. 11 фигурантам вручили уведомления о подозрении по статьям Уголовного кодекса по статьям относительно дезертирства и препятствования законной деятельности ВСУ и других формирований.

Также организатору схемы вручено уведомление о подозрении по статье относительно принятия предложения и получения неправомерной выгоды.