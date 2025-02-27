Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

На Днепропетровщине группа военных помогала дезертирам бежать из армии: их разоблачили

Станислав ПогориловЧетверг, 27 февраля 2025, 16:44
На Днепропетровщине группа военных помогала дезертирам бежать из армии: их разоблачили
фото: полиция Днепропетровщины

Правоохранители в Днепропетровской области разоблачили группу военнослужащих, которые за деньги помогали дезертировать из военного городка и предлагали избежать участия в боевых действиях на фронте.

Источник: полиция Днепропетровщины в Facebook

Дословно: "Фигуранты за денежное вознаграждение способствовали коллегам в беспрепятственном выезде из военного городка, проезда через блокпосты, предоставляли дальнейшие инструкции, как скрываться от органов правопорядка. Стоимость таких услуг составляла 1 - 2 тыс. долларов. Другим военным предлагали за 4 тыс. долларов избежать участия в боевых действиях и перевестись для прохождения службы в тыловые подразделения".

Реклама:

Детали: Сообщается, что 26 февраля оперативники Днепропетровщины при силовой поддержке спецназа провели 13 обысков по местам проживания подозреваемых - изъяли мобильные телефоны, автомобили, черновые записи и документы, а также оружие и наркотики.

 
 

Правоохранители установили, что организовал схему 38-летний мужчина, который привлек к плану подчиненных и других пособников. Следователи задокументировали четыре факта дезертирства, к которым причастны злоумышленники.

РЕКЛАМА:
 

В ходе досудебного следствия полицейские определили роль каждого соучастника уголовного преступления в соответствии со статьей 27 Уголовного кодекса Украины. 11 фигурантам вручили уведомления о подозрении по статьям Уголовного кодекса по статьям относительно дезертирства и препятствования законной деятельности ВСУ и других формирований.

 

Также организатору схемы вручено уведомление о подозрении по статье относительно принятия предложения и получения неправомерной выгоды.

ДнипроВооруженные силыполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: Трамп хотел отменить визит Зеленского, но изменил решение после разговора с Макроном
Путин расхваливает администрацию Трампа: "Первые контакты внушают надежды"
Без "Шляха": мужчины, которые едут за гуманитаркой, будут пересекать границу на общих основаниях – ГПСУ
Обладателя двух "Оскаров" актера Джина Гекмена нашли мертвым вместе с женой
У Трампа отменили более 90% грантов USAID
Минкульт приостанавливает выдачу писем содействия людям искусства для выезда за границу
Все новости...
Днипро
Россияне ночью били из артиллерии по Никопольщине: разбиты 3 дома, задело газопровод
В Днепре попадание: горит многоэтажка, девять пострадавших. В области погибла женщина
В Никополе расстреляли авто заместителя мэра: он погиб
Последние новости
18:01
"Универсальные воины": в командовании Сухопутных войск утвердили "Этос Пехотинца"
17:54
На украинском рынке морковь стоит в 3,6 раза дороже, чем в прошлом году
17:52
В Одессе БЭБ нашло и закрыло сеть нелегальных игорных заведений
17:49
Вытаскивает из грязи внедорожник, доставляет до 300 кг: в армию допустили дрон "Гулливер"
17:48
В Украине за несколько дней упали цены на лук: сколько он стоит
17:46
Какова роль украинцев в победе над нацизмом – размышления экспертов "Глобальной Украины"
17:45
Доказательство кровавых тайных ритуалов: на руинах Помпеев обнаружили редкие фрески
17:43
Трамп подтвердил введение пошлин против Канады, Мексики и Китая
17:39
текстПугалки, "арестовичи" и россияне. Как украинский YouTube превратился в худшую версию телевидения
17:30
Суд удовлетворил иск Минюста о взыскании активов "Татнефти" в пользу государства
Все новости...
Реклама:
Реклама: