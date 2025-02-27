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У Києві авто поліції влетіло у позашляховик та втекло з місця ДТП: буде службове розслідування

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 лютого 2025, 19:12
У Києві авто поліції влетіло у позашляховик та втекло з місця ДТП: буде службове розслідування
Фото: скриншот відео "Київ оперативний"

Поліція Києва відреагувала на відео користувачів соцмереж, які зафільмували, як поліцейське авто у Києва 27 лютого влаштувало ДТП і втекло з місця пригоди, зазначивши, що водія відсторонили від роботи та буде проведене службове розслідування.

Джерело: "Київ оперативний" у Facebook, поліція Києва у Telegram

Деталі: На вʼїзді у Київ зі сторони Борисполя поліцейський автомобіль влетів у позашляховик Volkswagen, після чого авто ввімкнуло проблискові маячки і втекло з місця ДТП.

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Пізніше в поліції Києва повідомили, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі службового авто призначено службове розслідування.

"Поліцейського, який керував транспортним засобом, відсторонено від виконання службових обов’язків. Крім того, відносно нього складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів". – говориться у повідомленні.

КиївДТПполіція
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