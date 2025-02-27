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В Киеве авто полиции влетело во внедорожник и скрылось с места ДТП: будет служебное расследование

Станислав ПогориловЧетверг, 27 февраля 2025, 19:12
В Киеве авто полиции влетело во внедорожник и скрылось с места ДТП: будет служебное расследование
Фото: скришот видео "Киев оперативный"

Полиция Киева отреагировала на видео пользователей соцсетей, которые сняли, как полицейское авто в Киеве 27 февраля устроило ДТП и скрылось с места происшествия, отметив, что водителя отстранили от работы и будет проведено служебное расследование.

Источник: "Киев оперативный" в Facebook, полиция Киева в Telegram

Детали: На въезде в Киев со стороны Борисполя полицейский автомобиль влетел во внедорожник Volkswagen, после чего авто включило проблесковые маячки и скрылось с места ДТП.

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Позже в полиции Киева сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия с участием служебного авто назначено служебное расследование.

"Полицейский, который управлял транспортным средством, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП - нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств". - говорится в сообщении.

КиевДТПполиция
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