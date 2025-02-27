Трамп продовжив низку санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп розпорядився продовжити дію надзвичайного стану, запровадженого ще у 2014 році після російської агресії проти України, та пов’язані з ним санкційні обмеження проти Росії, відповідний указ, розміщений у Федеральному реєстрі США, має бути опублікований 28 лютого

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Надзвичайний стан у зв’язку із ситуацією в Україні було запроваджено ще 6 березня 2014 року указом 13660 тодішнього президента США Барака Обами. Відтоді його дію було кілька разів розширено – зокрема 21 лютого 2022-го, після визнання Росією правосуб’єктності терористичних утворень "Л/ДНР".

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Крім того, у грудні 2014 року та вересні 2018-го президенти США запровадили додаткові санкційні заходи.

"Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", – ідеться в указі Трампа.

У звʼязку з цим дію надзвичайного стану, оголошеного в указі 13660, президент США розпорядився "продовжити на 1 рік", або до 6 березня 2026 року.

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Зазначимо, що аналогічним чином у 2024 році цей же надзвичайний стан продовжував і попередній президент США Джо Байден.

Передісторія: