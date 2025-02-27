У Франції науковці, які жбурнули коктейлі Молотова в консульство РФ, відбулися домашнім арештом

Двох французьких науковців, які кинули коктейлі Молотова на територію російського консульства в Марселі, засудили до тюремного ув'язнення, заміненого на домашній арешт. Нове слухання відбудеться 23 січня 2026 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Деталі: 48-річному Василію Х. і 59-річному Жоржу С. оголосили звинувачення у "спробі пошкодження або псування чужого майна небезпечним для людей способом" і "несанкціонованому виготовленні вибухового або запалювального пристрою".

Реклама:

Двох дослідників, пов'язаних з Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS), підозрюють у тому, що вони кинули три пластикові пляшки, наповнені рідким азотом, в сад російського консульства в Марселі.

На суді науковці розповіли, як підготували пляшки із займистою сумішшю, використавши обладнання CNRS, та вирішили кинути їх у бік консульства РФ. Після цього вони пішли на демонстрацію на підтримку України, де й були заарештовані.

Прокуратура на суді підтвердила, що обидва науковці не мають попередніх судимостей і не перебували в полі зору правоохоронців.

РЕКЛАМА:

На прохання пояснити мотиви своїх дій Василій Х. сказав, що "досить чутливий до нинішнього клімату", маючи на увазі політичну ситуацію у світі, та що разом із колегою "вирішили, що мають щось зробити 24 лютого". Також зʼясувалось, що партнерка Жоржа С. має українське походження.

Суд вирішив засудити дослідників до восьми місяців позбавлення волі з підпискою про невиїзд. Відповідно, Василій Х. і Жорж С. відправляться до в'язниці ввечері в четвер. Але протягом наступних п'яти днів вирок буде замінено на домашній арешт з носінням електронного браслета.

Нове слухання відбудеться 23 січня 2026 року, щоб обговорити цивільні інтереси, тобто компенсацію для російського консульства і CNRS.

Як повідомлялось, у Марселі 24 лютого пожежників викликали до російського консульства після того, як в його садах пролунав "вибух". Внаслідок вибухів ніхто не постраждав і не зазнав жодної шкоди.