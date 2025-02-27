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Во Франции ученые, которые швырнули коктейли Молотова в консульство РФ, отделались домашним арестом

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 27 февраля 2025, 20:06
Во Франции ученые, которые швырнули коктейли Молотова в консульство РФ, отделались домашним арестом
Иллюстративное фото Getty Images

Двух французских ученых, которые бросили коктейли Молотова на территорию российского консульства в Марселе, приговорили к тюремному заключению, замененному на домашний арест. Новое слушание состоится 23 января 2026 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Детали: 48-летнему Василию Х. и 59-летнему Жоржу С. объявили обвинения в "попытке повреждения или порчи чужого имущества опасным для людей способом" и "несанкционированном изготовлении взрывного или зажигательного устройства".

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Двух исследователей, связанных с Национальным центром научных исследований Франции (CNRS), подозревают в том, что они бросили три пластиковые бутылки, наполненные жидким азотом, в сад российского консульства в Марселе.

На суде ученые рассказали, как подготовили бутылки с воспламеняющейся смесью, использовав оборудование CNRS, и решили бросить их в сторону консульства РФ. После этого они пошли на демонстрацию в поддержку Украины, где и были арестованы.

Прокуратура на суде подтвердила, что оба ученых не имеют предыдущих судимостей и не находились в поле зрения правоохранителей.

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На просьбу объяснить мотивы своих действий Василий Х. сказал, что "достаточно чувствителен к нынешнему климату", имея в виду политическую ситуацию в мире, и что вместе с коллегой "решили, что должны что-то сделать 24 февраля". Также выяснилось, что партнерша Жоржа С. имеет украинское происхождение.

Суд решил приговорить исследователей к восьми месяцам лишения свободы с подпиской о невыезде. Соответственно, Василий Х. и Жорж С. отправятся в тюрьму вечером в четверг. Но в течение следующих пяти дней приговор будет заменен на домашний арест с ношением электронного браслета.

Новое слушание состоится 23 января 2026 года, чтобы обсудить гражданские интересы, то есть компенсацию для российского консульства и CNRS.

Как сообщалось, в Марселе 24 февраля пожарных вызвали к российскому консульству после того, как в его садах прогремел "взрыв". В результате взрывов никто не пострадал и не получил никакого ущерба.

ФранциясудРосcия
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