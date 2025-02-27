Медіарух вимагає скасувати призупинення видачі журналістам листів для виїзду за кордон

Учасники Медіаруху закликали скасувати рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій про призупинення видачі листів для виїзду за кордон журналістам, порушення розглядати окремо.

Джерело: заява Медіаруху, оприлюднена Інститутом масової інформації

Деталі: Медійники зазначають, що таке рішення завдає серйозного удару по репутації медійній спільноті та створює штучні перешкоди для виконання журналістами їхньої професійної діяльності.

Реклама:

Дослівно: "Протягом трьох років з початку повномасштабного вторгнення українські журналісти сумлінно виконували свою роботу, висвітлюючи події на передовій та в тилу. Вони також забезпечували міжнародну підтримку України через роботу за кордоном. Тисячі наших колег долучилися до Збройних сил України та боронять країну зі зброєю в руках. За цей час загинуло 98 журналістів, дві третини з яких загинули саме як військовослужбовці.

Водночас у суспільстві активно розповсюджується стигматизація професії, зокрема через поширення необґрунтованих тверджень про нібито масове ухилення журналістів від мобілізації. За нашою інформацією, кількість журналістів, які не повернулися після виїзду за кордон, не перевищує десяти осіб за останній рік".

Деталі: Учасники Медіаруху вимагають від Міністерства культури та стратегічних комунікацій:

РЕКЛАМА: