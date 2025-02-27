Медиарух требует отменить приостановление выдачи журналистам писем для выезда за границу

Участники Медиаруху призвали отменить решение Министерства культуры и стратегических коммуникаций о приостановлении выдачи писем для выезда за границу журналистам, нарушения рассматривать отдельно.

Источник: заявление Медиаруха, обнародованное Институтом массовой информации

Детали: Медийщики отмечают, что такое решение наносит серьезный удар по репутации медийного сообщества и создает искусственные препятствия для выполнения журналистами их профессиональной деятельности.

Реклама:

Дословно: "В течение трех лет с начала полномасштабного вторжения украинские журналисты добросовестно выполняли свою работу, освещая события на передовой и в тылу. Они также обеспечивали международную поддержку Украины через работу за рубежом. Тысячи наших коллег присоединились к Вооруженным силам Украины и защищают страну с оружием в руках. За это время погибло 98 журналистов, две трети из которых погибли именно как военнослужащие.

В то же время в обществе активно распространяется стигматизация профессии, в частности из-за распространения необоснованных утверждений о якобы массовом уклонении журналистов от мобилизации. По нашей информации, количество журналистов, которые не вернулись после выезда за границу, не превышает десяти человек за последний год".

Детали: Участники Медиаруху требуют от Министерства культуры и стратегических коммуникаций:

РЕКЛАМА: