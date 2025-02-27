Медиарух требует отменить приостановление выдачи журналистам писем для выезда за границу
Участники Медиаруху призвали отменить решение Министерства культуры и стратегических коммуникаций о приостановлении выдачи писем для выезда за границу журналистам, нарушения рассматривать отдельно.
Источник: заявление Медиаруха, обнародованное Институтом массовой информации
Детали: Медийщики отмечают, что такое решение наносит серьезный удар по репутации медийного сообщества и создает искусственные препятствия для выполнения журналистами их профессиональной деятельности.
Дословно: "В течение трех лет с начала полномасштабного вторжения украинские журналисты добросовестно выполняли свою работу, освещая события на передовой и в тылу. Они также обеспечивали международную поддержку Украины через работу за рубежом. Тысячи наших коллег присоединились к Вооруженным силам Украины и защищают страну с оружием в руках. За это время погибло 98 журналистов, две трети из которых погибли именно как военнослужащие.
В то же время в обществе активно распространяется стигматизация профессии, в частности из-за распространения необоснованных утверждений о якобы массовом уклонении журналистов от мобилизации. По нашей информации, количество журналистов, которые не вернулись после выезда за границу, не превышает десяти человек за последний год".
Детали: Участники Медиаруху требуют от Министерства культуры и стратегических коммуникаций:
- Отменить решение о приостановлении выдачи писем для выезда за границу журналистам. Если есть отдельные случаи нарушений, их должны рассматривать компетентные правоохранительные органы. Введение массовых ограничений для всей профессии не является выходом из этой ситуации.
- Привлекать экспертный совет при МКСК к принятию решений о выезде журналистов.
- Обеспечить прозрачность принятия решений и предоставить обоснование для ограничения выезда всех журналистов.
- Воздержаться от создания дополнительных бюрократических преград для работы журналистов.
- Способствовать работе украинских медиа.