Трамп назвав причину "дещо напружених" відносин із Зеленським

Президент США Дональд Трамп вважає, що його відносини з українським візаві Володимиром Зеленським є "дуже хорошими", але визнав, що вони були "дещо напруженими".

Джерело: Трамп сказав під час зустрічі з британським премʼєр-міністром Кіром Стармером 27 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Трамп заявив, що очікує на "гарну розмову" із Зеленським, коли вони зустрінуться у пʼятницю, 28 лютого, для підписання угоди про розробку українських корисних копалин.

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"Ми хочемо працювати з ним (Зеленським. – Ред.), і ми будемо працювати з ним. І я думаю, що у нас з президентом насправді дуже хороші стосунки", – сказав американський президент.

"Можливо, вони були дещо напруженими, тому що ми хотіли мати трохи того, що мають європейські країни. Знаєте, вони отримують свої гроші назад, даючи гроші. Ми не отримуємо гроші назад", – додав він.

Зазначимо, після цього Стармер уточнив, що Європа не отримує назад усі гроші, які надає на допомогу Україні.

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Раніше Дональд Трамп також заявив, що не вірить у те, що російський диктатор Владімір Путін порушить "мирну угоду", яка може бути укладена для завершення війни в Україні.

Американський президент також висловив здивування, що називав Зеленського "диктатором".