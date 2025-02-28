Заяви Путіна сигналізують, що РФ не збирається йти на територіальні поступки – ISW

За даними Інституту вивчення війни (ISW), заяви правителя Росії Володимира Путіна та офіційних осіб Кремля сигналізують, що РФ зберігає "максималістські територіальні амбіції і не бажає йти на територіальні поступки".

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що правитель Росії Володимир Путін і російські високопосадовці продовжують відкидати умови переговорів, запропоновані США, і вимагати від України відмовитися від територій, які Росія не окупує.

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У своєму зверненні до колегії Федеральної служби безпеки 27 лютого Путін заявив, що Росія продовжить посилювати операції ФСБ на Донбасі та у так званій "Новоросії".

27 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Донбас і "Новоросія" є "невід'ємною" частиною Росії.

В огляді вказують, що Путін та інші російські посадовці раніше визначали так звану "Новоросію" як всю східну та південну Україну (включно з Харківською, Дніпропетровською, Одеською та Миколаївською областями), хоча її точні кордони викликають суперечки навіть серед російських ультранаціоналістів.

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Путін раніше вимагав, щоб Україна здала Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, хоча російські війська не окупували значну частину Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Путін та інші російські офіційні особи регулярно вказували на те, що вони прагнуть до територіального завоювання за межами адміністративних кордонів цих чотирьох незаконно окупованих областей.

Дослівно зі звіту: "Нові офіційні заяви Росії про те, що вигаданий регіон "Новоросія" є частиною Росії, вказують на те, що Путін зберігає свої максималістські територіальні амбіції і не бажає йти на територіальні поступки".

Деталі: В огляді вказують на те, що російські війська наразі окупували невелику частину Харківської області та Кінбурнську косу в Миколаївській області і намагаються просунутися до кордону з Дніпропетровською областю, і Кремль може використати окупацію Росією обмеженої території в цих областях як фальшиву передумову для того, щоб вимагати від України відмовитися від ще більшої території.

Дослівно зі звіту: "ISW продовжує оцінювати, що Путін залишається незацікавленим у добросовісних переговорах, які вимагають компромісів, і вважає, що зможе досягти своїх військових цілей у середньо- та довгостроковій перспективі".

Деталі: Експерти нагадують, що державний секретар США Марко Рубіо заявив 26 лютого, що якщо Росія "висуває максималістські вимоги, вона знає, що вони не можуть бути виконані", то Сполучені Штати будуть знати, що Путін не "серйозно" ставиться до участі в переговорах.

Президент США Дональд Трамп повторив 26 лютого, що Росії доведеться піти на поступки в мирних переговорах, і повторив 27 лютого, що Сполучені Штати "безумовно, намагатимуться повернути якомога більше (територій – ред.), наскільки це можливо, назад (Україні – ред.)".

Дослівно зі звіту: "Вказівки Кремля російським державним ЗМІ щодо висвітлення нещодавніх російсько-американських зустрічей свідчать про рішучість Путіна маніпулювати і розколоти Захід".

Ключові висновки ISW за 27 лютого: