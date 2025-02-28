Заявления Путина сигнализируют, что РФ не собирается идти на территориальные уступки – ISW

По данным Института изучения войны (ISW), заявления правителя России Владимира Путина и официальных лиц Кремля сигнализируют, что РФ сохраняет "максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки".

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что правитель России Владимир Путин и российские чиновники продолжают отвергать условия переговоров, предложенные США, и требовать от Украины отказаться от территорий, которые Россия не оккупирует.

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В своем обращении к коллегии Федеральной службы безопасности 27 февраля Путин заявил, что Россия продолжит усиливать операции ФСБ на Донбассе и в так называемой "Новороссии".

27 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Донбасс и "Новороссия" являются "неотъемлемой" частью России.

В обзоре указывают, что Путин и другие российские чиновники ранее определяли так называемую "Новороссию" как всю восточную и южную Украину (включая Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области), хотя ее точные границы вызывают споры даже среди российских ультранационалистов.

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Путин ранее требовал, чтобы Украина сдала Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, хотя российские войска не оккупировали значительную часть Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Путин и другие российские официальные лица регулярно указывали на то, что они стремятся к территориальному завоеванию за пределами административных границ этих четырех незаконно оккупированных областей.

Дословно из отчета: "Новые официальные заявления России о том, что вымышленный регион "Новороссия" является частью России, указывают на то, что Путин сохраняет свои максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки".

Детали: В обзоре указывают на то, что российские войска сейчас оккупировали небольшую часть Харьковской области и Кинбурнскую косу в Николаевской области и пытаются продвинуться к границе с Днепропетровской областью, и Кремль может использовать оккупацию Россией ограниченной территории в этих областях как фальшивую предпосылку для того, чтобы требовать от Украины отказаться от еще большей территории.

Дословно из отчета: "ISW продолжает оценивать, что Путин остается незаинтересованным в добросовестных переговорах, которые требуют компромиссов, и считает, что сможет достичь своих военных целей в средне- и долгосрочной перспективе".

Детали: Эксперты напоминают, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил 26 февраля, что если Россия "выдвигает максималистские требования, она знает, что они не могут быть выполнены", то Соединенные Штаты будут знать, что Путин не "серьезно" относится к участию в переговорах.

Президент США Дональд Трамп повторил 26 февраля, что России придется пойти на уступки в мирных переговорах, и повторил 27 февраля, что Соединенные Штаты "безусловно, будут пытаться вернуть как можно больше (территорий – ред.), насколько это возможно, обратно (Украине - ред.)".

Дословно из отчета: "Указания Кремля российским государственным СМИ по освещению недавних российско-американских встреч свидетельствуют о решимости Путина манипулировать и расколоть Запад".

Ключевые выводы ISW за 27 февраля: