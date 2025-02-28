У Держдепі розповіли, про що говорили з росіянами в Туреччині

Представники США та Росії на зустрічі у Туреччині визначили початкові кроки для стабілізації роботи дипломатичних місій обох країн, повідомив Державний департамент США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Держдепу за результатами зустрічі у Стамбулі

Дослівно Держдеп: "Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та сталого кадрового складу посольства США в Москві. У ході конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи двосторонніх місій у цих сферах".

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Деталі: Сторони домовилися провести наступну зустріч з цих питань найближчим часом. Дату, місце та склад учасників обіцяли визначити пізніше.

Зазначається, що в Туреччині делегацію США очолювала заступник помічника держсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську – директор Північноатлантичного департаменту МЗС РФ, посол Олександр Дарчієв.

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