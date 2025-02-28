У Держдепі розповіли, про що говорили з росіянами в Туреччині
Представники США та Росії на зустрічі у Туреччині визначили початкові кроки для стабілізації роботи дипломатичних місій обох країн, повідомив Державний департамент США.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Держдепу за результатами зустрічі у Стамбулі
Дослівно Держдеп: "Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та сталого кадрового складу посольства США в Москві. У ході конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи двосторонніх місій у цих сферах".
Деталі: Сторони домовилися провести наступну зустріч з цих питань найближчим часом. Дату, місце та склад учасників обіцяли визначити пізніше.
Зазначається, що в Туреччині делегацію США очолювала заступник помічника держсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську – директор Північноатлантичного департаменту МЗС РФ, посол Олександр Дарчієв.
Передісторія:
- Раніше глава Кремля Володимир Путін розхвалив адміністрацію Дональда Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", відзначаючи, що перші контакти з представниками США вселяють "певні сподівання".
- Переговори у Стамбулі відбулися у продовження зустрічі делегацій США і Росії 18 лютого у Саудівській Аравії, що пройшла тоді без участі представників України.
- Після перемовин в Ер-Ріяді у Держдепі США повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.