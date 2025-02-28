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В Госдепе рассказали, о чем говорили с россиянами в Турции

Иванна Костина, Ирина БалачукПятница, 28 февраля 2025, 08:53
В Госдепе рассказали, о чем говорили с россиянами в Турции
Фото иллюстративное amacad.org

Представители США и России на встрече в Турции определили начальные шаги для стабилизации работы дипломатических миссий обеих стран, сообщил Государственный департамент США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Госдепа по результатам встречи в Стамбуле

Дословно Госдеп: "Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским и контрактным услугам, а также о необходимости обеспечения стабильного и устойчивого кадрового состава посольства США в Москве. В ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные начальные шаги для стабилизации работы двусторонних миссий в этих сферах".

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Детали: Стороны договорились провести следующую встречу по этим вопросам в ближайшее время. Дату, место и состав участников обещали определить позже.

Отмечается, что в Турции делегацию США возглавляла заместитель помощника госсекретаря США по делам России и Центральной Европы Соната Коултер, а российскую – директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев.

Предыстория:

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  • Ранее глава Кремля Владимир Путин расхвалил администрацию Дональда Трампа за "прагматизм" и "реальный взгляд на вещи", отмечая, что первые контакты с представителями США внушают "определенные надежды".
  • Переговоры в Стамбуле состоялись в продолжение встречи делегаций США и России 18 февраля в Саудовской Аравии, прошедшей тогда без участия представителей Украины.
  • После переговоров в Эр-Рияде в Госдепе США сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

СШАРосcияТурция
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