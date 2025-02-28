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На саміт щодо України у Британії запросили понад десять лідерів: говоритимуть про мир і безпеку

Іванна Костіна, Ірина БалачукП'ятниця, 28 лютого 2025, 10:27
На саміт щодо України у Британії запросили понад десять лідерів: говоритимуть про мир і безпеку
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото з Facebook

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запросив понад десять європейських лідерів на саміт щодо України і безпеки, який відбудеться 2 березня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Дослівно офіс Стармера: "Прем'єр-міністр використає саміт для просування європейських дій щодо України, сигналізуючи про нашу колективну непохитну підтримку забезпечення справедливого і тривалого миру та довготривалої угоди, яка забезпечить майбутній суверенітет і безпеку України".

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Деталі: На саміт запросили лідерів з усієї континентальної Європи, включаючи Францію, Німеччину, Данію та Італію, а також Туреччину, НАТО і Європейський Союз.

Після переговорів 27 лютого з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі Стармер також запросив на саміт лідерів Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Фінляндії, Швеції, Чеської Республіки і Румунії.

Очікується також присутність генсека НАТО Марка Рютте і очільників ЄС Урсули фон дер Ляєн та Антоніо Кошти.

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Повідомляється, що напередодні основного саміту Стармер проведе ранкову телефонну розмову з країнами Балтії, а потім зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Даунінг-стріт, щоб обговорити війну з Росією.

Також перед самітом заплановані переговори Стармера віч-на-віч з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні на Даунінг-стріт.

У офісі британського прем’єра заявили, що саміт буде побудований на переговорах у Парижі, які раніше цього місяця провів президент Франції Емманюель Макрон, і зосередиться на "зміцненні позиції України зараз – включаючи триваючу військову підтримку і посилення економічного тиску на Росію".

Також на зустрічі знову наголосять на необхідності "міцної довготривалої угоди, яка забезпечить постійний мир" і обговорять "наступні кроки щодо планування міцних гарантій безпеки".

Крім того, Стармер знову наполягатиме на тому, що Україна має бути частиною будь-яких переговорів, спрямованих на припинення трирічної війни з Росією. Він також визнає "необхідність для Європи відігравати свою роль в обороні і активізуватися на благо колективної безпеки".

Передісторія:

  • Президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі Стармером 27 лютого відмовився гарантувати, що американська сторона прийде на допомогу потенційним британським "миротворчим силам" в Україні в разі російської атаки.
  • За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.
  • США тим часом висловили підтримку європейській місії, але відмовились брати в ній безпосередню участь.

Велика БританіяУкраїнаЄС
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