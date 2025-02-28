На саммит по Украине в Британии пригласили более десяти лидеров: будут говорить о мире и безопасности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригласил более десяти европейских лидеров на саммит по Украине и безопасности, который состоится 2 марта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Дословно офис Стармера: "Премьер-министр использует саммит для продвижения европейских действий в отношении Украины, сигнализируя о нашей коллективной непоколебимой поддержке обеспечения справедливого и прочного мира и долговременного соглашения, которое обеспечит будущий суверенитет и безопасность Украины".

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Детали: На саммит пригласили лидеров со всей континентальной Европы, включая Францию, Германию, Данию и Италию, а также Турцию, НАТО и Европейский Союз.

После переговоров 27 февраля с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Стармер также пригласил на саммит лидеров Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чешской Республики и Румынии.

Ожидается также присутствие генсека НАТО Марка Рютте и руководителей ЕС Урсулы фон дер Ляйен и Антонио Кошты.

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Сообщается, что накануне основного саммита Стармер проведет утренний телефонный разговор со странами Балтии, а затем встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит, чтобы обсудить войну с Россией.

Также перед саммитом запланированы переговоры Стармера с глазу на глаз с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на Даунинг-стрит.

В офисе британского премьера заявили, что саммит будет построен на переговорах в Париже, которые ранее в этом месяце провел президент Франции Эмманюэль Макрон, и сосредоточится на "укреплении позиции Украины сейчас – включая продолжающуюся военную поддержку и усиление экономического давления на Россию".

Также на встрече снова акцентируют внимание на необходимости "прочной долговременной сделки, которая обеспечит постоянный мир" и обсудят "следующие шаги по планированию прочных гарантий безопасности".

Кроме того, Стармер снова будет настаивать на том, что Украина должна быть частью любых переговоров, направленных на прекращение трехлетней войны с Россией. Он также признает "необходимость для Европы играть свою роль в обороне и активизироваться на благо коллективной безопасности".

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