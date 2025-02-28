Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

На саммит по Украине в Британии пригласили более десяти лидеров: будут говорить о мире и безопасности

Иванна Костина, Ирина БалачукПятница, 28 февраля 2025, 10:27
На саммит по Украине в Британии пригласили более десяти лидеров: будут говорить о мире и безопасности
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото из Facebook

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригласил более десяти европейских лидеров на саммит по Украине и безопасности, который состоится 2 марта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Дословно офис Стармера: "Премьер-министр использует саммит для продвижения европейских действий в отношении Украины, сигнализируя о нашей коллективной непоколебимой поддержке обеспечения справедливого и прочного мира и долговременного соглашения, которое обеспечит будущий суверенитет и безопасность Украины".

Реклама:

Детали: На саммит пригласили лидеров со всей континентальной Европы, включая Францию, Германию, Данию и Италию, а также Турцию, НАТО и Европейский Союз.

После переговоров 27 февраля с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Стармер также пригласил на саммит лидеров Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чешской Республики и Румынии.

Ожидается также присутствие генсека НАТО Марка Рютте и руководителей ЕС Урсулы фон дер Ляйен и Антонио Кошты.

РЕКЛАМА:

Сообщается, что накануне основного саммита Стармер проведет утренний телефонный разговор со странами Балтии, а затем встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит, чтобы обсудить войну с Россией.

Также перед саммитом запланированы переговоры Стармера с глазу на глаз с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на Даунинг-стрит.

В офисе британского премьера заявили, что саммит будет построен на переговорах в Париже, которые ранее в этом месяце провел президент Франции Эмманюэль Макрон, и сосредоточится на "укреплении позиции Украины сейчас – включая продолжающуюся военную поддержку и усиление экономического давления на Россию".

Также на встрече снова акцентируют внимание на необходимости "прочной долговременной сделки, которая обеспечит постоянный мир" и обсудят "следующие шаги по планированию прочных гарантий безопасности".

Кроме того, Стармер снова будет настаивать на том, что Украина должна быть частью любых переговоров, направленных на прекращение трехлетней войны с Россией. Он также признает "необходимость для Европы играть свою роль в обороне и активизироваться на благо коллективной безопасности".

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп во время встречи со Стармером 27 февраля отказался гарантировать, что американская сторона придет на помощь потенциальным британским "миротворческим силам" в Украине в случае российской атаки.
  • По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.
  • США тем временем выразили поддержку европейской миссии, но отказались принимать в ней непосредственное участие.

ВеликобританияУкраинаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Минразвития объяснило, почему закрыли "Шлях" для перевозчиков гуманитарки
Россия атаковала 208-ю дронами, 107 удалось сбить, еще 97 – не долетели до цели
В нескольких областях – аварийные отключения света
На фронте погиб Василий Ратушный
Соглашение о полезных ископаемых готово к подписанию – министр финансов США
Стармер: Британия готова задействовать войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине
Все новости...
Великобритания
Стармер: Британия готова задействовать войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине
Фон дер Ляйен 2 марта едет в Лондон на саммит Стармера по Украине
Кэллог встретился с Лемми: говорили об увеличении расходов на оборону и мире в Европе
Последние новости
10:33
OpenAI представила новую модель GPT-4.5
10:30
Описали функции более 20 тысяч генов: ученые создали уникальную базу данных
10:27
На саммит по Украине в Британии пригласили более десяти лидеров: будут говорить о мире и безопасности
10:14
Нефть отреагировала на тарифные угрозы Вашингтона
10:06
Минразвития объяснило, почему закрыли "Шлях" для перевозчиков гуманитарки
10:05
В Киеве отремонтируют онкодиспансер за кредит ЕС: цены стройматериалов завышены
09:56
В Республике Сербской запретили работу судебных и следственных учреждений Боснии
09:49
видеоРусские песни, поддержка "ДНР" и "братья навеки": "Жальгирис" наказал "Црвену Звезду" за перформанс фанов
09:46
В ОП раскрыли детали визита Зеленского в США
09:41
Макрон призвал Европу отбросить "счастливую вассальную зависимость" от США
Все новости...
Реклама:
Реклама: