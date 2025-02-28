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Переслідували волонтерів і приховували загиблих – розслідування підриву Каховської ГЕС

Анастасія Проц, Українська правдаП'ятниця, 28 лютого 2025, 11:24
Переслідували волонтерів і приховували загиблих – розслідування підриву Каховської ГЕС
Червень 2022 року. Херсон після підриву Каховської ГЕС ФОТО: ЄВГЕН БУДЕРАЦЬКИЙ

Команда відділу розслідувань воєнних злочинів Kyiv Independent у своєму розслідуванні "Коли вода кричить" розповіла, як у червні 2023 року окупаційна влада на лівому березі Херсонщини знехтувала евакуацією цивільних після підриву Каховської ГЕС. 

Джерело: документальний фільм-розслідування Kyiv Independent "Коли вода кричить

Деталі: Журналісти зібрали пів сотні свідчень очевидців, родичів загиблих та волонтерів, які перебували на окупованих територіях або брали участь у порятунку людей на лівобережжі Херсонщини.

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Свідки розповіли, що у першу добу після підриву греблі жодних повідомлень про евакуацію від окупаційної влади не було. Рятувальники підконтрольних Росії служб з’явилися на затоплених територіях лише через кілька днів. 

Евакуацією займалися місцеві жителі, які координували порятунок через Telegram-чати. Проте російські військові обмежували їхній доступ до затоплених районів, відбирали човни, погрожували та переслідували волонтерів.

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Журналісти зафіксували випадок, коли чоловік, який допомагав евакуювати цивільних, зник безвісти.

За дорученням так званого "губернатора" окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо, ліквідацією наслідків катастрофи керував Андрій Алєксєєнко – колишній мер Краснодара, який у 2022 році очолював окупаційну адміністрацію на Харківщині. Після звільнення регіону ЗСУ він отримав нову посаду на Херсонщині та особисто супроводжував російських чиновників на затоплені території.

Місцеву службу МНС на момент катастрофи очолював Іван Павлєнко – генерал-майор внутрішньої служби РФ із досвідом ліквідації надзвичайних ситуацій у Росії. 

Він також керував регіональною системою органів, мета якої полягає в ліквідації надзвичайних ситуацій подібних до затоплення, що сталося внаслідок підриву Каховської ГЕС.  

Журналісти проаналізували документи про те, як відповідні системи органів справлялися з ліквідацією надзвичайних ситуацій у 2023-му в Росії і на підконтрольних їй територіях, і яку кількість ресурсів там застосовували. 

За їхніми даними, в окупованій частині Херсонської області було в 8 разів менше рятувальників та у 18 разів менше спецтехніки, ніж у російській Іванівській області, що має подібну площу.

Розслідувачі зазначають, що окупаційна влада систематично занижувала кількість загиблих. За рік після підриву греблі Володимир Сальдо офіційно повідомив лише про 60 загиблих. Водночас, за оцінками очевидців та волонтерів, кількість жертв може сягати сотень.

Журналісти зібрали докази, що окупаційні чиновники намагалися приховати масштаби втрат серед цивільних. Медикам олешківської поліклініки після видачі шістьох свідоцтв про смерть заборонили оформлювати подібні документи. Тіла загиблих почали вивозити за межі лікарні.

Рідним загиблих часто не повідомляли місце поховання. Очевидці стверджують, що затонулих людей ховали або вивозили щонайменше до п’яти населених пунктів: Олешок, Голої Пристані, Скадовська, Генічеська та Каланчака.

Херсонська областьКаховська ГЕСРосія
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