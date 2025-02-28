Преследовали волонтеров и скрывали погибших – расследование подрыва Каховской ГЭС

Команда отдела расследований военных преступлений Kyiv Independent в своем расследовании "Когда вода кричит" рассказала, как в июне 2023 года оккупационные власти на левом берегу Херсонщины пренебрегли эвакуацией гражданских после подрыва Каховской ГЭС.

Источник: документальный фильм-расследование Kyiv Independent "Когда вода кричит"

Детали: Журналисты собрали полсотни свидетельств очевидцев, родственников погибших и волонтеров, которые находились на оккупированных территориях или участвовали в спасении людей на левобережье Херсонщины.

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Свидетели рассказали, что в первые сутки после подрыва плотины никаких сообщений об эвакуации от оккупационных властей не было. Спасатели подконтрольных России служб появились на затопленных территориях только через несколько дней.

Эвакуацией занимались местные жители, которые координировали спасение через Telegram-чаты. Однако российские военные ограничивали их доступ к затопленным районам, отбирали лодки, угрожали и преследовали волонтеров.

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Журналисты зафиксировали случай, когда мужчина, который помогал эвакуировать гражданских, пропал без вести.

По поручению так называемого "губернатора" оккупированной части Херсонщины Владимира Сальдо, ликвидацией последствий катастрофы руководил Андрей Алексеенко - бывший мэр Краснодара, который в 2022 году возглавлял оккупационную администрацию на Харьковщине. После освобождения региона ВСУ он получил новую должность на Херсонщине и лично сопровождал российских чиновников на затопленные территории.

Местную службу МЧС на момент катастрофы возглавлял Иван Павленко - генерал-майор внутренней службы РФ с опытом ликвидации чрезвычайных ситуаций в России.

Он также руководил региональной системой органов, цель которой заключается в ликвидации чрезвычайных ситуаций подобных затоплению, произошедшему в результате подрыва Каховской ГЭС.

Журналисты проанализировали документы о том, как соответствующие системы органов справлялись с ликвидацией чрезвычайных ситуаций в 2023-м в России и на подконтрольных ей территориях, и какое количество ресурсов там применяли.

По их данным, в оккупированной части Херсонской области было в 8 раз меньше спасателей и в 18 раз меньше спецтехники, чем в российской Ивановской области, имеющей подобную площадь.

Расследователи отмечают, что оккупационные власти систематически занижали количество погибших. Через год после подрыва плотины Владимир Сальдо официально сообщил лишь о 60 погибших. В то же время, по оценкам очевидцев и волонтеров, количество жертв может достигать сотен.

Журналисты собрали доказательства, что оккупационные чиновники пытались скрыть масштабы потерь среди гражданских. Медикам Алешковской поликлиники после выдачи шести свидетельств о смерти запретили оформлять подобные документы. Тела погибших начали вывозить за пределы больницы.

Родным погибших часто не сообщали место захоронения. Очевидцы утверждают, что затонувших людей хоронили или вывозили по меньшей мере в пять населенных пунктов: Олешек, Голой Пристани, Скадовска, Геническа и Каланчака.