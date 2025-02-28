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Половина американців вважають, що Трамп захоче піти на третій термін

Марія Ємець, Ірина БалачукП'ятниця, 28 лютого 2025, 11:34
Половина американців вважають, що Трамп захоче піти на третій термін
Дональд Трамп. Фото з Facebook Трампа

52% американців думають, що чинний президент Дональд Трамп претендуватиме на третій президентський термін.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Згідно з результатами опитування від YouGov, сукупно 52% респондентів схиляються до думки, що Трамп захоче піти на третій президентський термін. 

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Зокрема, 21% опитаних "впевнені" у цьому, а 31% припускають таку ймовірність. 

16% опитаних вважають, що Трамп скоріше не намагатиметься ще раз переобратись, а 18% впевнені у цьому. 

Дослідження проходило 25 лютого, в ньому взяли участь 2900 респондентів.  

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Дональд Трамп, якому скоро виповниться 79 років, минулого тижня натякнув, що не виключає такого варіанта.

"Чи маю я знову висуватися? Ви скажете мені", – заявив тоді він.

За конституцією США, Трамп не може ще раз балотуватися – президентам США заборонено обиратись на цю посаду більш як двічі. 

Передісторія:

  • Нещодавно республіканець Енді Оглз запропонував поправку до конституції щодо можливості третього президентського терміну.

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