Половина американців вважають, що Трамп захоче піти на третій термін

52% американців думають, що чинний президент Дональд Трамп претендуватиме на третій президентський термін.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Згідно з результатами опитування від YouGov, сукупно 52% респондентів схиляються до думки, що Трамп захоче піти на третій президентський термін.

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Зокрема, 21% опитаних "впевнені" у цьому, а 31% припускають таку ймовірність.

16% опитаних вважають, що Трамп скоріше не намагатиметься ще раз переобратись, а 18% впевнені у цьому.

Дослідження проходило 25 лютого, в ньому взяли участь 2900 респондентів.

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Дональд Трамп, якому скоро виповниться 79 років, минулого тижня натякнув, що не виключає такого варіанта.

"Чи маю я знову висуватися? Ви скажете мені", – заявив тоді він.

За конституцією США, Трамп не може ще раз балотуватися – президентам США заборонено обиратись на цю посаду більш як двічі.

Передісторія:

Нещодавно республіканець Енді Оглз запропонував поправку до конституції щодо можливості третього президентського терміну.

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