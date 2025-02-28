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Половина американцев считают, что Трамп захочет пойти на третий срок

Мария Емец, Ирина БалачукПятница, 28 февраля 2025, 11:34
Половина американцев считают, что Трамп захочет пойти на третий срок
Дональд Трамп. Фото из Facebook Трампа

52% американцев думают, что действующий президент Дональд Трамп будет претендовать на третий президентский срок.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: Согласно результатам опроса от YouGov, совокупно 52% респондентов склоняются к мысли, что Трамп захочет пойти на третий президентский срок.

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В частности, 21% опрошенных "уверены" в этом, а 31% предполагают такую вероятность.

16% опрошенных считают, что Трамп скорее не будет пытаться еще раз переизбраться, а 18% уверены в этом.

Исследование проходило 25 февраля, в нем приняли участие 2900 респондентов. 

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Дональд Трамп, которому скоро исполнится 79 лет, на прошлой неделе намекнул, что не исключает такого варианта.

"Должен ли я снова выдвигаться? Вы скажете мне", – заявил тогда он.

По конституции США, Трамп не может еще раз баллотироваться – президентам США запрещено избираться на эту должность более двух раз.

Предыстория:

  • Недавно республиканец Энди Оглз предложил поправку к конституции о возможности третьего президентского срока.

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Трамппрезидентопрос
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