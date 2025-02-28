Половина американцев считают, что Трамп захочет пойти на третий срок
52% американцев думают, что действующий президент Дональд Трамп будет претендовать на третий президентский срок.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill
Детали: Согласно результатам опроса от YouGov, совокупно 52% респондентов склоняются к мысли, что Трамп захочет пойти на третий президентский срок.
В частности, 21% опрошенных "уверены" в этом, а 31% предполагают такую вероятность.
16% опрошенных считают, что Трамп скорее не будет пытаться еще раз переизбраться, а 18% уверены в этом.
Исследование проходило 25 февраля, в нем приняли участие 2900 респондентов.
Дональд Трамп, которому скоро исполнится 79 лет, на прошлой неделе намекнул, что не исключает такого варианта.
"Должен ли я снова выдвигаться? Вы скажете мне", – заявил тогда он.
По конституции США, Трамп не может еще раз баллотироваться – президентам США запрещено избираться на эту должность более двух раз.
Предыстория:
- Недавно республиканец Энди Оглз предложил поправку к конституции о возможности третьего президентского срока.
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