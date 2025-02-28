Каллас заперечила Трампу щодо неможливості членства України в НАТО
Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що єдиною дієвою гарантією безпеки для України було б членство в Північноатлантичному альянсі.
Джерело: Каллас в інтерв'ю AFP під час візиту до Вашингтона, цитує "Європейська правда"
Деталі: Представниця ЄС заявила, що країни НАТО ніколи не нападали на Росію, яка натомість "боїться демократії".
"Чому ми в НАТО? Тому що ми боїмося Росії. І єдине, що дійсно працює – єдина гарантія безпеки, яка працює – це парасолька НАТО", – сказала вона.
Трамп, який порушив ізоляцію Путіна телефонним дзвінком раніше цього місяця, заявив у середу, що Україна може "забути про" вступ до НАТО при будь-якому врегулюванні, пояснивши це так: "Я думаю, що це, ймовірно, причина, з якої все це почалося".
"Ці звинувачення абсолютно не відповідають дійсності", – сказала Каллас, відповідаючи на запитання про висловлювання Трампа. "Це російський наратив, на який ми не повинні купуватися", – наголосила вона.
"Моє питання полягає в тому, чому ми повинні давати Росії те, що вони хочуть, на додаток до того, що вони вже зробили – напали на Україну, анексували територію, окупували територію, а тепер пропонують щось на додачу до цього", – сказала вона.
"Уявіть собі, що після 11 вересня в Америці ви б сіли з Усамою бін Ладеном і сказали: "Гаразд, чого ви ще хочете?" Я маю на увазі, що це немислимо", – уточнила Каллас.
Передісторія:
- Росія наполягає на тому, що Сполучені Штати пообіцяли наприкінці холодної війни не розширювати НАТО.
- Деякі американські дипломати тієї епохи заперечують це твердження, хоча деякі з них також попереджають, що членство України в НАТО було б червоною лінією для Москви.
- Американський президент і раніше говорив, що причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну нібито став Альянс, а саме – обіцянка, що Україна колись стане його членом.
- Перед цим міністр оборони США Піт Гегсет також виключив членство України в НАТО як частину "мирного врегулювання" війни.
- Україна тим часом продовжує наполягати, що не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному Альянсі.