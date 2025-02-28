Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Каллас попередила Трампа про ризик недотримання мирної угоди без участі Європи у переговорах

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 лютого 2025, 12:20
Каллас попередила Трампа про ризик недотримання мирної угоди без участі Європи у переговорах
Каллас. Фото: Getty Images

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас заявила, що європейці не зможуть допомогти в реалізації угоди про припинення вогню в трирічній повномасштабній війні, якщо президент США Дональд Трамп не включить їх у переговорний процес.

Джерело: Каллас в інтерв'ю AFP під час візиту до Вашингтона, передає "Європейська правда"

Деталі: Трамп, який, як очікується, в п'ятницю підпише угоду з президентом України Володимиром Зеленським щодо корисних копалин, відмовився надавати Україні американські гарантії безпеки і заявив, що це справа європейців.

Реклама:

Каллас сказала, що в будь-якій угоді щодо України "європейці повинні бути на борту".

Пряма мова: "Ми повинні бути частиною цих дискусій. Я думаю, що без цього ми не зможемо нічого забезпечити".

Більше деталей: Трамп у своєму виступі в Білому домі в середу також заявив, що Європейський Союз був створений для того, щоб "надурити Сполучені Штати", і заявив про плани тарифів, щоб закрити дефіцит торгового балансу.

РЕКЛАМА:

Каллас назвала висловлювання Трампа "дивовижними" і сказала, що обидві сторони давно мають спільні цінності.

Каллас сказала, що Європа "не зможе заповнити прогалину, яку залишає Америка", але світ "дивиться на нас" у питанні, що ще вона може зробити.

"Я відчуваю, що нам потрібно також збільшити нашу геополітичну силу", – сказала вона.

"Якщо Америка обертається всередину, то Європа обертається назовні", – додала очільниця європейської дипломатії.

Каллас також наголосила, що єдиною дієвою гарантією безпеки для України було б членство в НАТО.

Що було раніше:

  • За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.
  • США тим часом висловили підтримку європейській місії, але відмовились брати в ній безпосередню участь.

ЄССШАУкраїнаросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На трьох найбільших фармацевтичних заводах проходять обшуки
Аварійні відключення електроенергії скасовані
На саміт щодо України у Британії запросили понад десять лідерів: говоритимуть про мир і безпеку
Мінрозвитку пояснило, чому закрили "Шлях" для перевізників гуманітарки
На фронті загинув Василь Ратушний
Угода про корисні копалини готова до підписання – міністр фінансів США
Усі новини...
ЄС
На саміт щодо України у Британії запросили понад десять лідерів: говоритимуть про мир і безпеку
Лукашенко заявив, що Росія ніколи не погодиться на миротворців з країн ЄС
Фон дер Ляєн 2 березня їде в Лондон на саміт Стармера щодо України
Останні новини
14:27
Як зареєструватися на НМТ-2025? Покроковий алгоритм дій
14:16
1 березня у США стартує чемпіонат світу з бобслею і скелетону: які шанси у українців
14:05
"Америка відвернулась від усього пристойного": режисер "Титаніка" отримає громадянство Нової Зеландії
14:03
“Укренерго” запустила мобільний додаток для моніторингу електропостачання в реальному часі
14:03
У Литві розповіли, як не дали диверсантам спалити вантаж з допомогою для України
13:59
Google скорочує штат для зменшення витрат з метою подальших інвестицій у ШІ
13:59
Кличко анонсував звільнення чиновників, які фігурують у справі про заволодіння землею в Києві
13:58
В Україні до фінансування індустріальних парків приєднався четвертий держбанк
13:56
Сили оборони зупинили прорив росіян на Сумщині, але ворог продовжує штурми
13:53
Як онлайн-шахраї заробляють мільярди доларів на криптоскамі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: