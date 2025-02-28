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Каллас предупредила Трампа о риске невыполнения мирного соглашения без участия Европы в переговорах

Иванна Костина, Станислав ПогориловПятница, 28 февраля 2025, 12:20
Каллас предупредила Трампа о риске невыполнения мирного соглашения без участия Европы в переговорах
Каллас. Фото: Getty Images

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила, что европейцы не смогут помочь в реализации соглашения о прекращении огня в трехлетней полномасштабной войне, если президент США Дональд Трамп не включит их в переговорный процесс.

Источник: Каллас в интервью AFP во время визита в Вашингтон, передает "Европейская правда"

Детали: Трамп, который, как ожидается, в пятницу подпишет соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским по полезным ископаемым, отказался предоставлять Украине американские гарантии безопасности и заявил, что это дело европейцев.

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Каллас сказала, что в любой сделке по Украине "европейцы должны быть на борту".

Прямая речь: "Мы должны быть частью этих дискуссий. Я думаю, что без этого мы не сможем ничего обеспечить".

Трамп в своем выступлении в Белом доме в среду также заявил, что Европейский Союз был создан для того, чтобы "обмануть Соединенные Штаты", и заявил о планах тарифов, чтобы закрыть дефицит торгового баланса.

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Каллас назвала высказывания Трампа "удивительными" и сказала, что обе стороны давно имеют общие ценности.

Каллас сказала, что Европа "не сможет заполнить пробел, который оставляет Америка", но мир "смотрит на нас" в вопросе, что еще она может сделать.

"Я чувствую, что нам нужно также увеличить нашу геополитическую силу", – сказала она.

"Если Америка вращается внутрь, то Европа вращается наружу", – добавила глава европейской дипломатии.

Каллас также отметила, что единственной действенной гарантией безопасности для Украины было бы членство в НАТО.

Что предшествовало:

  • По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.
  • США тем временем выразили поддержку европейской миссии, но отказались принимать в ней непосредственное участие.

ЕССШАУкраинароссийско-украинская война
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