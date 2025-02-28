ВАКС конфіскував майно на понад 5 млн грн у посадовця столичної міграційної служби

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активами квартиру та три автомобілі на суму понад 5 млн грн, якими користувався начальник одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області.

Джерело: САП

Деталі: 27 лютого 2025 року суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про цивільну конфіскацію цих активів, оформлених на родичів посадовця.

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Згідно з рішенням суду, в дохід держави передано квартиру в Києві та два автомобілі, а також 1 389 606 грн – як вартість третього автомобіля.

Дослівно: "Суд визнав необґрунтованими активами квартиру в місті Києві та 3 автомобілі, що були набуті членами сім’ї та родичами посадовця упродовж 2022–2023 років, але якими після їхнього придбання користувався посадовець і його дружина. Згідно з рішенням суду в дохід держави стягнуто квартиру та 2 автомобілі, а також грошові кошти у сумі 1 389 606 грн – як вартість третього автомобіля".

Деталі: Зазначається, що рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.