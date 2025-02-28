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ВАКС конфисковал имущество на более 5 млн грн у чиновника столичной миграционной службы

Анастасия ПроцПятница, 28 февраля 2025, 13:01
ВАКС конфисковал имущество на более 5 млн грн у чиновника столичной миграционной службы
Иллюстративное фото

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активами квартиру и три автомобиля на сумму более 5 млн грн, которыми пользовался начальник одного из управлений Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области.

Источник: САП

Детали: 27 февраля 2025 года суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о гражданской конфискации этих активов, оформленных на родственников чиновника.

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Согласно решению суда, в доход государства переданы квартира в Киеве и два автомобиля, а также 1 389 606 грн – как стоимость третьего автомобиля.

Дословно: "Суд признал необоснованными активами квартиру в Киеве и 3 автомобиля, которые были приобретены членами семьи и родственниками чиновника в течение 2022-2023 годов, но которыми после их приобретения пользовался чиновник и его жена. Согласно решению суда в доход государства взыскано квартиру и 2 автомобиля, а также денежные средства в сумме 1 389 606 грн – как стоимость третьего автомобиля".

Детали: Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в АП ВАКС в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Миграционная служба
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