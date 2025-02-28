Перший день весни в Україні буде з мокрим снігом та дощем

Весну Україна зустріне зі снігом: 1 березня на більшій частині країни, крім сходу та південного-сходу, невеликий мокрий сніг та дощ, на півночі та сході на дорогах місцями ожеледиця.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру



Деталі: Вітер очікується переважно південний, 5-10 м/с.



Температура вночі на Лівобережжі, Кіровоградщині, Миколаївщині та в Криму 5-10° морозу, на крайньому сході країни до 14° морозу, на решті території від 2° тепла до 3° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях 5-9° тепла.



У Києві в суботу – невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.



2 березня у східних областях України без істотних опадів. Температура вночі 6-11°, на Луганщині до 16° морозу, вдень близько 0°. На решті території невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем, лише на північному заході та південному сході вдень переважно без опадів.



Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла. На дорогах північних, центральних, східних областей та Карпат подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.



У столиці в неділю вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.