Первый день весны в Украине будет с мокрым снегом и дождем

Весну Украина встретит со снегом: 1 марта на большей части страны, кроме востока и юго-востока, небольшой мокрый снег и дождь, на севере и востоке на дорогах местами гололедица.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер ожидается преимущественно южный, 5-10 м/с.

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Температура ночью на Левобережье, Кировоградщине, Николаевщине и в Крыму 5-10° мороза, на крайнем востоке страны до 14° мороза, на остальной территории от 2° тепла до 3° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, в западных областях 5-9° тепла.

В Киеве в субботу – небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

2 марта в восточных областях Украины без существенных осадков. Температура ночью 6-11°, на Луганщине до 16° мороза, днем около 0°. На остальной территории небольшой мокрый снег, местами с дождем, лишь на северо-западе и юго-востоке днем преимущественно без осадков.

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Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в западных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла. На дорогах северных, центральных, восточных областей и Карпат местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

В столице в воскресенье ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.