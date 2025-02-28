Кличко анонсував звільнення чиновників, які фігурують у справі про заволодіння землею в Києві

Міський голова Віталій Кличко оголосив про звільнення свого заступника та ще двох столичних чиновників, які фігурують у справі про заволодіння київською землею.

Джерело: Кличко

Пряма мова: "Зі своїх посад в КМДА будуть звільнені:

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заступник голови КМДА Петро Оленич

заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов

заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта".

Деталі: Скласти повноваження має і депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв. Також міський голова додав, що у сфері містобудування столиці та земельних відносин буде здійснена реорганізація.

"Зазначу щодо резонансної "земельної справи": місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству", - написав Кличко .

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Передісторія: