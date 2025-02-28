Кличко анонсував звільнення чиновників, які фігурують у справі про заволодіння землею в Києві
П'ятниця, 28 лютого 2025, 13:59
Міський голова Віталій Кличко оголосив про звільнення свого заступника та ще двох столичних чиновників, які фігурують у справі про заволодіння київською землею.
Джерело: Кличко
Пряма мова: "Зі своїх посад в КМДА будуть звільнені:
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- заступник голови КМДА Петро Оленич
- заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов
- заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта".
Деталі: Скласти повноваження має і депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв. Також міський голова додав, що у сфері містобудування столиці та земельних відносин буде здійснена реорганізація.
"Зазначу щодо резонансної "земельної справи": місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству", - написав Кличко .
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Передісторія:
- 7 лютого пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".
- В рамках цієї справи ВАКС на два місяці відправив під вартузаступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн. Голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву також обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю застави у майже 20 мільйонів гривень.