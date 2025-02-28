Кличко анонсировал увольнение чиновников, которые фигурируют в деле о завладении землей в Киеве
Городской голова Виталий Кличко объявил об увольнении своего заместителя и еще двух столичных чиновников, которые фигурируют в деле о завладении киевской землей.
Источник: Кличко
Прямая речь: "Со своих должностей в КГГА будут уволены:
- заместитель председателя КГГА Петр Оленич
- заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов
- заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта".
Детали: Сложить полномочия должен и депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев. Также городской голова добавил, что в сфере градостроительства столицы и земельных отношений будет осуществлена реорганизация.
"Отмечу по резонансному "земельному делу": город предоставляет правоохранителям все запрашиваемые документы и способствует следствию", - написал Кличко.
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Предыстория:
- 7 февраля пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".
- В рамках этого дела ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн. Председателю комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву также избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью залога в почти 20 миллионов гривен