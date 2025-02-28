Кличко анонсировал увольнение чиновников, которые фигурируют в деле о завладении землей в Киеве

Городской голова Виталий Кличко объявил об увольнении своего заместителя и еще двух столичных чиновников, которые фигурируют в деле о завладении киевской землей.

Источник: Кличко

Прямая речь: "Со своих должностей в КГГА будут уволены:

Реклама:

заместитель председателя КГГА Петр Оленич

заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов

заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта".

Детали: Сложить полномочия должен и депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев. Также городской голова добавил, что в сфере градостроительства столицы и земельных отношений будет осуществлена реорганизация.

"Отмечу по резонансному "земельному делу": город предоставляет правоохранителям все запрашиваемые документы и способствует следствию", - написал Кличко.

Читайте также: Новые "серые кардиналы". Кто из застройщиков влияет на киевскую власть

РЕКЛАМА:

Также: Попался. На чем поймали "смотрящего" за Киевом Комарницкого

Предыстория: