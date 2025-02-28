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У Литві розповіли, як не дали диверсантам спалити вантаж з допомогою для України

Іванна Костіна, Олександр ШумілінП'ятниця, 28 лютого 2025, 14:03
У Литві розповіли, як не дали диверсантам спалити вантаж з допомогою для України
Фото: Getty Images

Диверсійна група намагалася підпалити вантаж військової допомоги, що прямував до України, але була успішно зупинена.

Джерело: повідомлення генерального комісара поліції Литви Арунаса Паулаускаса, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Інцидент стався минулого року в північному литовському місті Шяуляй.

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Три людини були затримані, а решту підозрюваних оголошено в міжнародний розшук, повідомив начальник поліції під час щорічної презентації діяльності поліції в четвер.

"І ще один інцидент, про який я хотів би згадати, – це ще одна гібридна атака проти Литви, яка полягає в спробі спалити допомогу для України в Шяуляї, яка включала деяку військову техніку, деякі радіолокаційні станції", – сказав генеральний комісар.

"Ми розуміємо, що група осіб отримала наказ підпалити це. Знову ж таки, тільки завдяки відмінній співпраці з розвідувальним співтовариством ці особи були ідентифіковані, ці дії були попереджені, і сьогодні троє осіб, наскільки мені відомо, заарештовані, плюс ряд осіб оголошені в міжнародний розшук", – сказав Паулаускас.

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У Генеральній прокуратурі поки що не підтвердили цю інформацію на запит агенції BNS.

У листопаді прокуратура повідомила, що двоє громадян Іспанії були затримані у зв'язку з підозрою в підготовці "теракту" в Шяуляї. LNK News повідомляв, що іспанці могли бути найняті російською розвідкою.

У той час генеральний прокурор Ніда Грюншкене повідомила журналістам, що правоохоронні органи Литви ведуть кілька досудових розслідувань за підозрою в диверсійних операціях, але вона утрималася від надання більш детальної інформації.

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