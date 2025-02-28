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В Литве рассказали, как не дали диверсантам сжечь груз с помощью для Украины

Иванна Костина, Александр ШумилинПятница, 28 февраля 2025, 14:03
В Литве рассказали, как не дали диверсантам сжечь груз с помощью для Украины
Фото: Getty Images

Диверсионная группа пыталась поджечь груз военной помощи, направлявшийся в Украину, но была успешно остановлена.

Источник: сообщение генерального комиссара полиции Литвы Арунаса Паулаускаса, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Инцидент произошел в прошлом году в северном литовском городе Шяуляй.

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Три человека были задержаны, а остальные подозреваемые объявлены в международный розыск, сообщил начальник полиции во время ежегодной презентации деятельности полиции в четверг.

"И еще один инцидент, о котором я хотел бы упомянуть, – это еще одна гибридная атака против Литвы, которая заключается в попытке сжечь поддержку для Украины в Шяуляе, которая включала некоторую военную технику, некоторые радиолокационные станции", – сказал генеральный комиссар.

"Мы понимаем, что группа лиц получила приказ поджечь это. Опять же, только благодаря отличному сотрудничеству с разведывательным сообществом эти лица были идентифицированы, эти действия были предупреждены, и сегодня три человека, насколько мне известно, арестованы, плюс ряд лиц объявлены в международный розыск", – сказал Паулаускас.

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В Генеральной прокуратуре пока не подтвердили эту информацию на запрос агентства BNS.

В ноябре прокуратура сообщила, что двое граждан Испании были задержаны в связи с подозрением в подготовке "теракта" в Шяуляе. LNK News сообщал, что испанцы могли быть наняты российской разведкой.

В то время генеральный прокурор Нида Грюншкене сообщила журналистам, что правоохранительные органы Литвы ведут несколько досудебных расследований по подозрению в диверсионных операциях, но она воздержалась от предоставления более подробной информации.

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