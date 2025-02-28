Боєць РДК і ексофіцер ФСБ Богданов, якого вважали зниклим, вийшов на зв’язок

Колишній офіцер ФСБ, боєць Російського добровольчого корпусу та засновник київського ресторану корейської кухні "Пян-Се" Ілля Богданов, якого вважали зниклим безвісти, вийшов на зв’язок.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на сторінку Іллі Богданова

Деталі: 28 лютого на своїй сторінці у Facebook він розповів, що з ним усе гаразд.

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Пряма мова: "Живий. Здоровий. Вашими молитвами. Знову замовляли з РФ на ліквідацію, все як завжди".

Що передувало:

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У грудні журналісти "Суспільного" повідомили, що правоохоронці Києва розшукують засновника ресторану корейської кухні "Пян-Се", бійця Російського добровольчого корпусу Іллю Богданова.

Про зникнення Богданова напередодні повідомляли у соцмережах: зазначалося, що востаннє Богданова бачили 12 листопада цього року в його ресторані.

18 жовтня у Києві горів ресторан корейської кухні "Пян-Се". Тоді, на думку Богданова, "ресторан підпалили як ветеранський бізнес так само як палять автомобілі військовослужбовців". Але згодом у ДСНС встановили, що займання сталося внаслідок короткого замикання.

Довідка: