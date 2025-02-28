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Боєць РДК і ексофіцер ФСБ Богданов, якого вважали зниклим, вийшов на зв’язок

Анастасія ПроцП'ятниця, 28 лютого 2025, 15:17
Боєць РДК і ексофіцер ФСБ Богданов, якого вважали зниклим, вийшов на зв’язок
Ілля Богданов/Facebook

Колишній офіцер ФСБ, боєць Російського добровольчого корпусу та засновник київського ресторану корейської кухні "Пян-Се" Ілля Богданов, якого вважали зниклим безвісти, вийшов на зв’язок.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на сторінку Іллі Богданова

Деталі: 28 лютого на своїй сторінці у Facebook він розповів, що з ним усе гаразд. 

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Пряма мова: "Живий. Здоровий. Вашими молитвами. Знову замовляли з РФ на ліквідацію, все як завжди".

Що передувало:

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  • У грудні журналісти  "Суспільного" повідомили, що правоохоронці Києва розшукують засновника ресторану корейської кухні "Пян-Се", бійця Російського добровольчого корпусу Іллю Богданова.
  • Про зникнення Богданова напередодні повідомляли у соцмережах: зазначалося, що востаннє Богданова бачили 12 листопада цього року в його ресторані.
  • 18 жовтня у Києві горів ресторан корейської кухні "Пян-Се". Тоді, на думку Богданова, "ресторан підпалили як ветеранський бізнес так само як палять автомобілі військовослужбовців". Але згодом у ДСНС встановили, що займання сталося внаслідок короткого замикання.

Довідка:

  • Богданов народився у 1988 році у Владивостоці.
  • Після закінчення у 2010 році юридичного факультету Хабаровського прикордонного інституту ФСБ Росії Богданов брав участь у військовій операції на території Дагестану. Згодом перевівся у прикордонне управління ФСБ по Приморському краю.
  • У 2014 році Богданов перейшов на український бік та долучився до добровольчого батальйону Національної гвардії України "Донбас". Згодом, вже у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", брав участь у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт.
  • Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Богданов долучився до Російського добровольчого корпусу.
  • За період перебування Іллі Богданова в Україні повідомлялося про кілька спроб його викрадення та вбивства. Зокрема, у листопаді 2016 року тодішній голова СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники спецслужби звільнили Богданова, якого викрали з метою передачі на територію Росії та подальшого вбивства.

війнаФСБ
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