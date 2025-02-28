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Боец РДК и экс-офицер ФСБ Богданов, которого считали пропавшим, вышел на связь

Анастасия ПроцПятница, 28 февраля 2025, 15:17
Боец РДК и экс-офицер ФСБ Богданов, которого считали пропавшим, вышел на связь
Илья Богданов/Facebook

Бывший офицер ФСБ, боец Российского добровольческого корпуса и основатель киевского ресторана корейской кухни "Пян-Се" Илья Богданов, которого считали пропавшим без вести, вышел на связь.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на страницу Ильи Богданова

Детали: 28 февраля на своей странице в Facebook он рассказал, что с ним все в порядке.

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Прямая речь: "Живой. Здоровый. Вашими молитвами. Опять заказывали из РФ на ликвидацию, все как всегда".

Что предшествовало:

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  • В декабре журналисты "Суспільного" сообщили, что правоохранители Киева разыскивают основателя ресторана корейской кухни "Пян-Се", бойца Российского добровольческого корпуса Илью Богданова.
  • Об исчезновении Богданова накануне сообщали в соцсетях: отмечалось, что последний раз Богданова видели 12 ноября этого года в его ресторане.
  • 18 октября в Киеве горел ресторан корейской кухни "Пян-Се". Тогда, по мнению Богданова, "ресторан подожгли как ветеранский бизнес так же как жгут автомобили военнослужащих". Но впоследствии в ГСЧС установили, что возгорание произошло в результате короткого замыкания.

Справка:

  • Богданов родился в 1988 году во Владивостоке.
  • После окончания в 2010 году юридического факультета Хабаровского пограничного института ФСБ России Богданов участвовал в военной операции на территории Дагестана. Впоследствии перевелся в пограничное управление ФСБ по Приморскому краю.
  • В 2014 году Богданов перешел на украинскую сторону и присоединился к добровольческому батальону Национальной гвардии Украины "Донбасс". Впоследствии, уже в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", участвовал в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт.
  • После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Богданов присоединился к Российскому добровольческому корпусу.
  • За период пребывания Ильи Богданова в Украине сообщалось о нескольких попытках его похищения и убийства. В частности, в ноябре 2016 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак заявил, что сотрудники спецслужбы освободили Богданова, которого похитили с целью передачи на территорию России и последующего убийства.

войнаФСБ
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