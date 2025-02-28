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Кабмін дозволив цивільним, що були в полоні, отримати відстрочку від мобілізації

Олександр ШумілінП'ятниця, 28 лютого 2025, 16:07
Кабмін дозволив цивільним, що були в полоні, отримати відстрочку від мобілізації
Фото: Getty Images

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка встановлює право на відстрочку від мобілізації для цивільних осіб, які були в полоні окупантів.

Джерело: повідомлення Міністерства оборони України

Деталі: Кабмін ухвалив відповідну постанову, якою унормовується положення Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" зі змінами від 20 листопада 2024 р.

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Дослівно: "Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України".

Передісторія:

  • У квітні 2024 року Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію, в якому зокрема передбачається, що військовослужбовці, які повернулися з полону, мають право звільнитися з військової служби в запас. Але якщо вони вирішили продовжити службу, то зможуть отримати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 90 днів.

Кабінет міністрівполонені
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