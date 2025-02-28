Кабмін дозволив цивільним, що були в полоні, отримати відстрочку від мобілізації

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка встановлює право на відстрочку від мобілізації для цивільних осіб, які були в полоні окупантів.

Джерело: повідомлення Міністерства оборони України

Деталі: Кабмін ухвалив відповідну постанову, якою унормовується положення Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" зі змінами від 20 листопада 2024 р.

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Дослівно: "Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України".

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