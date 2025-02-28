Кабмин разрешил гражданским, вернувшимся из плена, получить отсрочку от мобилизации
Пятница, 28 февраля 2025, 16:07
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое устанавливает право на отсрочку от мобилизации для гражданских лиц, которые были в плену оккупантов.
Источник: сообщение Министерства обороны Украины
Детали: Кабмин принял соответствующее постановление, которым нормируется положение Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с изменениями от 20 ноября 2024 г.
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Дословно: "Для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины".
Предыстория:
- В апреле 2024 года Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации, в котором в частности предусматривается, что военнослужащие, вернувшиеся из плена, имеют право уволиться с военной службы в запас. Но если они решили продолжить службу, то смогут получить дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 90 дней.