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Росія заявила, що США погодились на призначення нового посла РФ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 лютого 2025, 16:08
Росія заявила, що США погодились на призначення нового посла РФ
Узгоджений з США посол РФ Олександр Дарчієв, фото: "РИА Новости"

Міністерство закордонних справ РФ повідомило, що Росія отримала агреман на призначення Александра Дарчієва послом у Сполучених Штатах. У міністерстві заявили, що його від'їзд до місця служби у Вашингтон очікується найближчим часом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС РФ

Деталі: Згідно з повідомленням, під час консультацій делегацій Росії та США 27 лютого в Стамбулі американська сторона "передала офіційну ноту з агреманом на призначення директора Департаменту Північної Атлантики МЗС Росії Дарчієва новим надзвичайним і повноважним послом Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки".

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Довідково: Дарчієв пропрацював у диппредставництві РФ у Вашингтоні загалом приблизно 10 років. Із 1997 до 2002 року він обіймав посаду радника посольства, а з 2005 до 2010 року -  радника-посланника.

Із жовтня 2014 року до січня 2021 року Дарчієв працював послом Росії у Канаді. З січня 2021 року він обіймав посаду директора департаменту Північної Америки в МЗС.

Передісторія:

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  • У Держдепі США заявили, що за результатами зустрічі з представниками РФ у Стамбулі 17 лютого сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи дипломатичних місій обох країн.
  • Переговори у Стамбулі відбулися у продовження зустрічі делегацій США і Росії 18 лютого у Саудівській Аравії, що пройшла тоді без участі представників України.
  • Після перемовин в Ер-Ріяді у Держдепі США повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

РосіяСША
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