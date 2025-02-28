Росія заявила, що США погодились на призначення нового посла РФ

Міністерство закордонних справ РФ повідомило, що Росія отримала агреман на призначення Александра Дарчієва послом у Сполучених Штатах. У міністерстві заявили, що його від'їзд до місця служби у Вашингтон очікується найближчим часом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС РФ

Деталі: Згідно з повідомленням, під час консультацій делегацій Росії та США 27 лютого в Стамбулі американська сторона "передала офіційну ноту з агреманом на призначення директора Департаменту Північної Атлантики МЗС Росії Дарчієва новим надзвичайним і повноважним послом Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки".

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Довідково: Дарчієв пропрацював у диппредставництві РФ у Вашингтоні загалом приблизно 10 років. Із 1997 до 2002 року він обіймав посаду радника посольства, а з 2005 до 2010 року - радника-посланника.

Із жовтня 2014 року до січня 2021 року Дарчієв працював послом Росії у Канаді. З січня 2021 року він обіймав посаду директора департаменту Північної Америки в МЗС.

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