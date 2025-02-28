Россия заявила, что США согласились на назначение нового посла РФ

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом в Соединенных Штатах. В министерстве заявили, что его отъезд к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД РФ

Детали: Согласно сообщению, во время консультаций делегаций России и США 27 февраля в Стамбуле американская сторона "передала официальную ноту с агреманом на назначение директора Департамента Северной Атлантики МИД России Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки".

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Справка: Дарчиев проработал в диппредставительстве РФ в Вашингтоне в общей сложности около 10 лет. С 1997 по 2002 год он занимал должность советника посольства, а с 2005 по 2010 год – советника-посланника.

С октября 2014 года по январь 2021 года Дарчиев работал послом России в Канаде. С января 2021 года он занимал должность директора департамента Северной Америки в МИД.

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