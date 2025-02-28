Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Россия заявила, что США согласились на назначение нового посла РФ

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 28 февраля 2025, 16:08
Россия заявила, что США согласились на назначение нового посла РФ
Согласованный с США посол РФ Александр Дарчиев, фото: "РИА Новости"

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом в Соединенных Штатах. В министерстве заявили, что его отъезд к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД РФ

Детали: Согласно сообщению, во время консультаций делегаций России и США 27 февраля в Стамбуле американская сторона "передала официальную ноту с агреманом на назначение директора Департамента Северной Атлантики МИД России Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки".

Реклама:

Справка: Дарчиев проработал в диппредставительстве РФ в Вашингтоне в общей сложности около 10 лет. С 1997 по 2002 год он занимал должность советника посольства, а с 2005 по 2010 год – советника-посланника.

С октября 2014 года по январь 2021 года Дарчиев работал послом России в Канаде. С января 2021 года он занимал должность директора департамента Северной Америки в МИД.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • В Госдепе США заявили, что по результатам встречи с представителями РФ в Стамбуле 17 февраля стороны определили конкретные начальные шаги для стабилизации работы дипломатических миссий обеих стран.
  • Переговоры в Стамбуле состоялись в продолжение встречи делегаций США и России 18 февраля в Саудовской Аравии, прошедшей тогда без участия представителей Украины.
  • После переговоров в Эр-Рияде в Госдепе США сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

РосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Правительство изменило порядок бронирования работников от мобилизации
Россия заявила, что США согласились на назначение нового посла РФ
Кличко анонсировал увольнение чиновников, которые фигурируют в деле о завладении землей в Киеве
Силы обороны остановили прорыв россиян на Сумщине, но враг продолжает штурмы
На трех крупнейших фармацевтических заводах проходят обыски
Аварийные отключения электроэнергии отменены
Все новости...
Росcия
В правительстве Британии допускают, что соглашение о недрах с США поможет сдерживать Россию
Преследовали волонтеров и скрывали погибших – расследование подрыва Каховской ГЭС
В Госдепе рассказали, о чем говорили с россиянами в Турции
Последние новости
16:44
Сооснователь Airbnb и друг Маска присоединился к DOGE
16:40
Отсутствие некоторых микробов на космической станции может вредить здоровью астронавтов – исследование
16:39
Правительство изменило порядок бронирования работников от мобилизации
16:08
Россия заявила, что США согласились на назначение нового посла РФ
16:07
За время большой войны украинцы открыли в Польше почти 90 тысяч компаний
16:07
Кабмин разрешил гражданским, вернувшимся из плена, получить отсрочку от мобилизации
16:05
Переиндексация пенсий, более дешевые лекарства и новые фискальные чеки: что изменится в Украине с 1 марта
15:57
Травмы войны, пережитые женщинами в Сирии, оставили эпигенетический след у их потомков – исследование
15:55
Пик "мертвого сезона": на украинских АЗС снизились цены на топливо
15:52
Компенсация за жилье: ВАКС оправдал экс-нардепа от "Оппозиционного блока"
Все новости...
Реклама:
Реклама: