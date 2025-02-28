Антиукраїнський кандидат у президенти Польщі вийшов на друге місце за популярністю серед виборців

Кандидат у президенти Польщі від антиукраїнської партії "Конфедерація" Славомір Менцен уперше вийшов на друге місце за популярністю серед виборців.

Джерело: опитування SW Research для видання Wprost, "Європейська правда"

Деталі: У новому опитуванні лідирує, як і раніше, кандидат у президенти від владної "Громадянської коаліції", мер Варшави Рафал Тшасковський із 33,6%, що на 0,7 пункта більше, ніж у січні.

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Натомість на другому місці опинився Менцен, який за місяць наростив майже 6 відсоткових пунктів популярності та має майже 19% підтримки в опитуванні SW Research.

А підтримуваний колишньою партією влади "Право і справедливість" Кароль Навроцький опустився на третє місце з 16,5% підтримки, розгубивши із січня 0,5 відсоткового пункта.

Наразі це єдине опитування, де кандидат від "Конфедерації" може розраховувати на друге місце. Водночас Менцен нещодавно наростив позиції в рейтингу довіри до політиків.

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Нагадаємо, кандидат у президенти відвідав Львів до річниці повномасштабного вторгнення Росії, де записав провокативне відео, назвавши Степана Бандеру "терористом, який за часів Другої Речі Посполитої був засуджений польським судом до смертної кари за вбивства поляків".

Міністерство закордонних справ засудило провокаційні заяви Менцена і натякнуло на можливі заходи у відповідь.