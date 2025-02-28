Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Антиукраїнський кандидат у президенти Польщі вийшов на друге місце за популярністю серед виборців

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 28 лютого 2025, 17:25

Кандидат у президенти Польщі від антиукраїнської партії "Конфедерація" Славомір Менцен уперше вийшов на друге місце за популярністю серед виборців.

Джерело: опитування SW Research для видання Wprost, "Європейська правда"

Деталі: У новому опитуванні лідирує, як і раніше, кандидат у президенти від владної "Громадянської коаліції", мер Варшави Рафал Тшасковський із 33,6%, що на 0,7 пункта більше, ніж у січні.

Реклама:

Натомість на другому місці опинився Менцен, який за місяць наростив майже 6 відсоткових пунктів популярності та має майже 19% підтримки в опитуванні SW Research.

А підтримуваний колишньою партією влади "Право і справедливість" Кароль Навроцький опустився на третє місце з 16,5% підтримки, розгубивши із січня 0,5 відсоткового пункта.

Наразі це єдине опитування, де кандидат від "Конфедерації" може розраховувати на друге місце. Водночас Менцен нещодавно наростив позиції в рейтингу довіри до політиків.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, кандидат у президенти відвідав Львів до річниці повномасштабного вторгнення Росії, де записав провокативне відео, назвавши Степана Бандеру "терористом, який за часів Другої Речі Посполитої був засуджений польським судом до смертної кари за вбивства поляків".

Міністерство закордонних справ засудило провокаційні заяви Менцена і натякнуло на можливі заходи у відповідь.

ПольщавибориопитуванняУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сенатор Грем про зрив угоди про надра: Зеленський має змінитися або прислати того, з ким можна вести бізнес
Україна та США не підписали угоду про надра
доповнено, відеоЗеленський достроково залишає Білий дім
відеоЗеленський при камерах посперечався із Трампом і Венсом
фотоЗеленський показав Трампу фото українських військових до і після російського полону
Енергетики запровадили аварійні відключення світла у деяких регіонах
Усі новини...
Польща
Польща на початку березня почне депортації іноземців, які скоїли злочини
Кандидат у президенти Польщі влаштував провокацію у Львові і погрожував Садовому
Майже половина поляків бояться виводу американських військ з країни
Останні новини
22:19
NBC News: Держдеп США зупинив ініціативу по підтримці енергосистеми України
22:17
Сенатор Грем про зрив угоди про надра: Зеленський має змінитися або прислати того, з ким можна вести бізнес
22:11
Європейські лідери продовжують підтримувати Україну після скандалу в Білому домі
22:00
Прем’єр Норвегії: звинувачення Трампа "є глибоко необґрунтованими"
21:48
ЗМІ дізнались, що сталось між Трампом і Зеленським після сварки
21:41
Іспанський прем’єр підтримав Україну та тлі сварки у Білому домі
21:25
Зеленський подякував Штатам і Трампу після публічної суперечки
21:24
Макрон відреагував на перепалку в Білому домі: Треба поважати тих, хто бореться
21:24
Економічні новини 28 лютого: зрив угоди про надра, уряд змінив порядок бронювання
21:17
Білий дім: Трамп ще не виключає підписання угоди про копалини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: