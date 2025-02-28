Антиукраинский кандидат в президенты Польши вышел на второе место по популярности среди избирателей

Кандидат в президенты Польши от антиукраинской партии "Конфедерация" Славомир Менцен впервые вышел на второе место по популярности среди избирателей.

Источник: опрос SW Research для издания Wprost, "Европейская правда"

Детали: В новом опросе лидирует, как и раньше, кандидат в президенты от правящей "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 33,6%, что на 0,7 пункта больше, чем в январе.

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Зато на втором месте оказался Менцен, который за месяц нарастил почти 6 процентных пунктов популярности и имеет почти 19% поддержки в опросе SW Research.

А поддерживаемый бывшей партией власти "Право и справедливость" Кароль Навроцкий опустился на третье место с 16,5% поддержки, растеряв с января 0,5 процентного пункта.

Сейчас это единственный опрос, где кандидат от "Конфедерации" может рассчитывать на второе место. В то же время Менцен недавно нарастил позиции в рейтинге доверия к политикам.

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Напомним, кандидат в президенты посетил Львов к годовщине полномасштабного вторжения России, где записал провокационное видео, назвав Степана Бандеру "террористом, который во времена Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков".

Министерство иностранных дел осудило провокационные заявления Менцена и намекнуло на возможные ответные меры.