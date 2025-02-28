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СБУ та поліція запобігли теракту в Житомирі: затримали підлітка з вибухівкою

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 лютого 2025, 17:44
СБУ та поліція запобігли теракту в Житомирі: затримали підлітка з вибухівкою
вибухівка в рюкзаку. фото поліції

Служба безпеки України та Національна поліція затримали підлітка, який на замовлення російських спецслужб готував теракт в одному із найбільш людних місць Житомира – поблизу "Алеї Слави Героям".

Джерело: СБУ, Нацпол, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними правоохоронців, кілька днів тому у месенджері Telegram фігуранту запропонували винагороду за виконання певних дій. Відповідно до наданих йому інструкцій, юнак придбав у крамницях міста складові елементи та необхідні речовини, після чого виготовив вибуховий пристрій. Надалі хлопець повинен був розмістити його у багатолюдному місці.

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Удень 28 лютого оперативники кримінальної поліції Житомирщини спільно зі співробітниками УСБУ затримали хлопця, який прямував до місця підриву.

 

У нього в наплічнику виявили саморобний вибуховий пристрій, тож поліцейські вибухотехніки безпечно вилучили та знешкодили його.

Серед складових були виявлені вражаючі елементи та мобільні телефони, за допомогою яких мав проводитися відеоконтроль та дистанційна активація вибухівки. Ймовірно, хлопець також став би жертвою підриву.

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Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляють в ОГП.

Дослівно СБУ: "…російська спецслужба сподівалася досягнути дві цілі: вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як "зайвого свідка".

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала виконавця "на гарячому", коли юнак підходив до місця спланованого теракту.

За даними слідства, школяр сам виготовив СВП за інструкцією від російського куратора. Для маскування вибухівки він поклав її у каструлю, а для підсилення уражаючої дії - додатково начинив вибухівку залізними шурупами.

Потім юнак замість школи виїхав на таксі до Житомира для підготовки теракту.

Протягом всієї дороги до центральної алеї агент перебував на постійному зв’язку з російським спецслужбістом.

Після отримання "звіту" про прибуття до пункту призначення окупанти мали активувати СВП за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки.

Утім, завдяки діям правоохоронців на випередження, трагедії вдалося запобігти".

тероризмЖитомирСБУ
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