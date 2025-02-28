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СБУ и полиция предотвратили теракт в Житомире: задержан подросток со взрывчаткой

Валентина РоманенкоПятница, 28 февраля 2025, 17:44
СБУ и полиция предотвратили теракт в Житомире: задержан подросток со взрывчаткой
взрывчатка в рюкзаке. фото полиции

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали подростка, который по заказу российских спецслужб готовил теракт в одном из самых людных мест Житомира - вблизи "Аллеи Славы Героям".

Источник: СБУ, Нацпол, Офис генпрокурора

Детали: По данным правоохранителей, несколько дней назад в мессенджере Telegram фигуранту предложили вознаграждение за выполнение определенных действий. Согласно предоставленным ему инструкциям, юноша приобрел в магазинах города составные элементы и необходимые вещества, после чего изготовил взрывное устройство. В дальнейшем парень должен был разместить его в многолюдном месте.

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Днем 28 февраля оперативники криминальной полиции Житомирщины совместно с сотрудниками УСБУ задержали парня, который направлялся к месту подрыва.

 

У него в рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство, поэтому полицейские взрывотехники безопасно изъяли и обезвредили его.

Среди составляющих были обнаружены поражающие элементы и мобильные телефоны, с помощью которых должен был проводиться видеоконтроль и дистанционная активация взрывчатки. Вероятно, парень также стал бы жертвой подрыва.

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщают в ОГП.

Дословно СБУ: "...российская спецслужба надеялась достичь две цели: совершить кровавый теракт с большим количеством жертв, а также ликвидировать своего агента, как "лишнего свидетеля".

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеский замысел и задержала исполнителя "с поличным", когда юноша подходил к месту спланированного теракта.

По данным следствия, школьник сам изготовил СВУ по инструкции от российского куратора. Для маскировки взрывчатки он положил ее в кастрюлю, а для усиления поражающего действия - дополнительно начинил взрывчатку железными шурупами.

Затем юноша вместо школы выехал на такси в Житомир для подготовки теракта. В течение всей дороги до центральной аллеи агент находился на постоянной связи с российским спецслужбистом.

После получения "отчета" о прибытии в пункт назначения оккупанты должны были активировать СВП с помощью вызова на мобильный телефон, который был подключен к взрывчатке.

Впрочем, благодаря действиям правоохранителей на опережение, трагедию удалось предотвратить".

терроризмЖитомирСБУ
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