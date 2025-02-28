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Глава МЗС відреагував на скандал з водієм трамвая та українською родиною у Празі

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 28 лютого 2025, 18:57

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на інцидент у Празі з водієм трамвая, який накинувся на родину українців з маленькою дитиною.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Сибіга назвав поведінку водія неприйнятною  і заявив, що він має понести відповідальність, аби подібне не повторювалося.

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"Вдячний чеському уряду, магістрату, поліції та транспортникам за реакцію та публічне засудження інциденту", – написав міністр.

Він повідомив, що посольство України в Чехії перебуває на звʼязку з поліцією.

Нагадаємо, у Празі розслідують справу водія трамвая, який накинувся на родину українців з маленькою дитиною, яка нібито забруднила сидіння, та грубо прогнав їх з громадського транспорту – інцидент отримав широкий розголос у соцмережах та негайну реакцію чеської влади.

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Поліція Чехії заявила, що проводить перевірку відео в соціальних мережах. Після з’ясування обставин буде ухвалено рішення про правову кваліфікацію. 

Транспортне підприємство Праги DPP, зі свого боку, повідомило, що використає всі законодавчі можливості для вирішення цієї справи в рамках трудового законодавства.

Нагадаємо, у польському Гданську восени напали на українського водія таксі, нападнику світить п'ять років в’язниці.

Чехіяукраїнці
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