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Глава МИД отреагировал на скандал с водителем трамвая и украинской семьей в Праге

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 28 февраля 2025, 18:57

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на инцидент в Праге с водителем трамвая, который набросился на семью украинцев с маленьким ребенком.

Источник: Сибига в соцсети Х (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Сибига назвал поведение водителя неприемлемым и заявил, что он должен понести ответственность, чтобы подобное не повторялось.

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"Благодарен чешскому правительству, магистрату, полиции и транспортникам за реакцию и публичное осуждение инцидента", – написал министр.

Он сообщил, что посольство Украины в Чехии находится на связи с полицией.

Напомним, в Праге расследуют дело водителя трамвая, который набросился на семью украинцев с маленьким ребенком, который якобы испачкал сиденье, и грубо прогнал их из общественного транспорта – инцидент получил широкую огласку в соцсетях и немедленную реакцию чешских властей.

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Полиция Чехии заявила, что проводит проверку видео в социальных сетях. После выяснения обстоятельств будет принято решение о правовой квалификации.

Транспортное предприятие Праги DPP, со своей стороны, сообщило, что использует все законодательные возможности для решения этого дела в рамках трудового законодательства.

Напомним, в польском Гданьске осенью напали на украинского водителя такси, нападавшему светит пять лет тюрьмы.

Чехияукраинцы
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