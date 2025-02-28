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Трамп ухилився від конкретної відповіді, як чинитиме, якщо Путін порушить мирну угоду

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 лютого 2025, 20:23
Трамп ухилився від конкретної відповіді, як чинитиме, якщо Путін порушить мирну угоду
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого відмовився говорити, чи вважає можливим порушення потенційної угоди про "припинення вогню" з боку правителя РФ Володимира Путіна, натомість згадавши про розслідування впливу Росії на вибори-2016 у США і Гантера Байдена.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Журналістка спитала Трампа, як він буде діяти, якщо Путін вирішить порушити домовлене "перемирʼя", на що той спитав у відповідь: "А що, якби вам зараз впала бомба на голову?"

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Далі американський президент розкритикував попередників Джо Байдена і Барака Обаму, яких Росія "не поважала".

Пряма мова Трампа: "Вони поважають мене. Дозвольте мені сказати вам, що Путін пройшов через пекло зі мною. Він пройшов через фальшиве полювання на відьом, де вони використовували його і Росію, Росію, Росію", – додав Трамп, маючи на увазі розслідування втручання Росії у вибори у США 2016 року".

Потім президент США також згадав про ноутбук сина Байдена Гантера, дані з якого були потім використані ЗМІ як доказ нібито корупції президента США.

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"А потім вони сказали: о, "ноутбук з пекла" був зроблений Росією… Все це було аферою, і йому (Путіну. – Ред.) довелося з цим змиритися. Його звинувачували у всьому цьому", – сказав Трамп.

"Усе, що я можу сказати – це те, що він міг порушити угоди з Обамою і Бушем, і він міг порушити її з Байденом… Можливо, він так і зробив. Я не знаю, що сталося, але зі мною він її не порушив. Він хоче укласти угоду", – висловив упевненість він.

Що було раніше:

  • Напередодні Трамп заявив, що не вірить у те, що російський диктатор Владімір Путін порушить "мирну угоду", яка може бути укладена для завершення війни в Україні.
  • А сам Путін тим часом розхвалив адміністрацію Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", відзначаючи, що перші контакти з представниками США вселяють "певні сподівання".

ТрампУкраїна
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