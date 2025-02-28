Трамп уклонился от конкретного ответа, как поступит, если Путин нарушит мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля отказался говорить, считает ли возможным нарушение потенциального соглашения о "прекращении огня" со стороны правителя РФ Владимира Путина, вместо этого упомянув о расследовании влияния России на выборы-2016 в США и Хантера Байдена.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Журналистка спросила Трампа, как он будет действовать, если Путин решит нарушить условленное "перемирие", на что тот спросил в ответ: "А что, если бы вам сейчас упала бомба на голову?"

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Далее американский президент раскритиковал предшественников Джо Байдена и Барака Обаму, которых Россия "не уважала".

Прямая речь Трампа: "Они уважают меня. Позвольте мне сказать вам, что Путин прошел через ад со мной. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, где они использовали его и Россию, Россию, Россию", – добавил Трамп, имея в виду расследование вмешательства России в выборы в США 2016 года".

Затем президент США также упомянул о ноутбуке сына Байдена Хантера, данные с которого были затем использованы СМИ как доказательство якобы коррупции президента США.

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"А потом они сказали: о, "ноутбук из ада" был сделан Россией... Все это было аферой, и ему (Путину. – Ред.) пришлось с этим смириться. Его обвиняли во всем этом", – сказал Трамп.

"Все, что я могу сказать – это то, что он мог нарушить соглашения с Обамой и Бушем, и он мог нарушить его с Байденом... Возможно, он так и сделал. Я не знаю, что произошло, но со мной он его не нарушил. Он хочет заключить сделку", – выразил уверенность он.

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