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Генштаб: На фронті відбулось 83 зіткнення, найактивніше на трьох напрямках

Тетяна ОлійникП'ятниця, 28 лютого 2025, 22:57
Генштаб: На фронті відбулось 83 зіткнення, найактивніше на трьох напрямках
Ілюстративне фото з FAcebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби 28 лютого на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. З них найбільше – на Покровському, Курському та Торецькому напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 28 лютого

Дослівно: "Російські загарбники сьогодні завдали одного ракетного та 72 авіаційних ударів, залучили для ураження одну ракету та 98 керованих бомб, задіяли для уражень 1098 дронів-камікадзе та здійснили понад 4400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник один раз без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Загризового та Лозової, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції Сил оборони поблизу Іванівки та Ямполівки, атаки відбиті.

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На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.  

На Краматорському напрямку ворог також двічі штурмував наші позиції поблизу Оріхово-Василівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку наші воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 26 разів атакував у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщане, Котлине, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону у бік населених пунктів Костянтинопіль та Скудне.

На Гуляйпільському напрямку загарбники тричі атакували в напрямку Привільного та Рівнополя.

На Оріхівському напрямку загарбник намагається просуватись вперед в районах П’ятихаток та Кам’янського, українці відбили атаку ворога, ще три боєзіткнення тривають.

На Придніпровському напрямку окупаційні війська активних наступальних дій не проводили.

На Курському напрямку українські захисники сьогодні відбили 18 атак противника. Водночас ворог завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 22 керовані бомби, та здійснив 458 артилерійських обстрілів, зокрема 17 – із реактивних систем залпового вогню.

Генштаббойові діївійна
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