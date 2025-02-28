Генштаб: На фронте произошло 83 столкновения, активнее всего на трех направлениях

С начала суток 28 февраля на фронте произошло 83 боевых столкновения. Из них больше всего – на Покровском, Курском и Торецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 28 февраля

Дословно: "Российские захватчики сегодня нанесли один ракетный и 72 авиационных ударов, привлекли для поражения одну ракету и 98 управляемых бомб, задействовали для поражений 1098 дронов-камикадзе и совершили более 4400 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении противник один раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Загрызово и Лозовой, получил отпор.

На Лиманском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции Сил обороны вблизи Ивановки и Ямполовки, атаки отбиты.

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На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг также дважды штурмовал наши позиции вблизи Орехово-Васильевки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении наши воины отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 26 раз атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Песчаное, Котлино, Надиевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг совершил восемь попыток прорвать нашу оборону в сторону населенных пунктов Константинополь и Скудное.

На Гуляйпольском направлении захватчики трижды атаковали в направлении Привольного и Ровнополя.

На Ореховском направлении захватчик пытается продвигаться вперед в районах Пятихаток и Каменского, украинцы отбили атаку врага, еще три боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении оккупационные войска активных наступательных действий не проводили.

На Курском направлении украинские защитники сегодня отбили 18 атак противника. В то же время враг нанес 16 авиационных ударов, в целом сбросил 22 управляемые бомбы, и совершил 458 артиллерийских обстрелов, в том числе 17 – из реактивных систем залпового огня.