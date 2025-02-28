Каллас про події в Білому домі: Стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера
Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас слідом за іншими європейськими посадовцями підтримала Україну після суперечки в Білому домі.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Каллас написала у X (Twitter), що Європейський Союз стоїть поруч з Україною та посилить її підтримку, "щоб вона могла продовжувати давати відсіч агресору".
"Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера. Ми, європейці, повинні прийняти цей виклик", – додала глава дипломатії ЄС.
Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
Європейські лідери, а також очільники ЄС тим часом публічно підтримали Україну.