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Каллас про події в Білому домі: Стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 28 лютого 2025, 23:14
Каллас про події в Білому домі: Стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера
Кая Каллас. Фото - Simon Wohlfahrt/Bloomberg via Getty Images

Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас слідом за іншими європейськими посадовцями підтримала Україну після суперечки в Білому домі.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Каллас написала у X (Twitter), що Європейський Союз стоїть поруч з Україною та посилить її підтримку, "щоб вона могла продовжувати давати відсіч агресору".

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"Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера. Ми, європейці, повинні прийняти цей виклик", – додала глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

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Європейські лідери, а також очільники ЄС тим часом публічно підтримали Україну.

ЄССША
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