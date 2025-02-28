Каллас о событиях в Белом доме: Стало понятно, что свободный мир нуждается в новом лидере

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас вслед за другими европейскими чиновниками поддержала Украину после спора в Белом доме.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Каллас написала в X (Twitter), что Европейский Союз стоит рядом с Украиной и усилит ее поддержку, "чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору".

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"Сегодня стало понятно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Мы, европейцы, должны принять этот вызов", – добавила глава дипломатии ЕС.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

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Европейские лидеры, а также руководители ЕС тем временем публично поддержали Украину.